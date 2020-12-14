|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:50
Бетон
Це не машина, це мрія. Мрія не просто купити, а досягти такого рівня, щоб володіти, відповідаючи статусом
Знаю))
Це ж анік такий є, фраза від водія Ланоса водію Бентлі))
Про нові ЖК:
Нивки парк буде ще бюджетніше, вродь)
Принаймні по якості. По ціні не знаю, може за рахунок метро і дорожче.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 жов, 2025 19:51, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16942
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:50
Faceless написав: Bolt написав:
Скрытая реклама паркомест в соседнем ЖК. 😺
Там своїх кілька паркінгів. Напевне не знаю, але цілком можливо, що паркувалася на місця для людей з інвалідністю і хамила на зауваження - поліція такі заяви ігнорує, типу ваша придомова - самі розбирайтеся, тому якщо так і було, зрозуміти вандалів можна.
Неможна одне порушення виправдати іншим. Якщо кожен з нас буде робити порядок на свій розсуд, бити, різати, палити. Куди цей шлях приведе?
Припустимо, що той, хто різав колеса за невірне паркування, сам щось порушить. Це немунуче станеться. І тоді йому теж спалять авто
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:58
Бетон написав: Faceless написав: Bolt написав:
Скрытая реклама паркомест в соседнем ЖК.
Там своїх кілька паркінгів. Напевне не знаю, але цілком можливо, що паркувалася на місця для людей з інвалідністю і хамила на зауваження - поліція такі заяви ігнорує, типу ваша придомова - самі розбирайтеся, тому якщо так і було, зрозуміти вандалів можна.
Неможна одне порушення виправдати іншим. Якщо кожен з нас буде робити порядок на свій розсуд, бити, різати, палити. Куди цей шлях приведе?
Припустимо, що той, хто різав колеса за невірне паркування, сам щось порушить. Це немунуче станеться. І тоді йому теж спалять авто
в КТ на на цю тему взагалі дикі холівори були, там мешканці ініціативних груп настворювали, ходили наклейки на лобовухи ліпили, колеса спускали, фото порушників десь там вивішували - і ніби навели порядок
а в Варшавському за день 400+ паркомісць розкупили і платну парковку в Ретровілі зробили
до речі отой минулий карфест з гірчанням прямотоків, дріфтом і діджеями під вікнами усіх неслабо вибісив і з вікон декілька машин камінням та пляшками закидали
здається там зараз все тільки починається
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11970
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:01
Бетон написав: Faceless написав: Bolt написав:
Скрытая реклама паркомест в соседнем ЖК. 😺
Там своїх кілька паркінгів. Напевне не знаю, але цілком можливо, що паркувалася на місця для людей з інвалідністю і хамила на зауваження - поліція такі заяви ігнорує, типу ваша придомова - самі розбирайтеся, тому якщо так і було, зрозуміти вандалів можна.
Неможна одне порушення виправдати іншим. Якщо кожен з нас буде робити порядок на свій розсуд, бити, різати, палити. Куди цей шлях приведе?
Припустимо, що той, хто різав колеса за невірне паркування, сам щось порушить. Це немунуче станеться. І тоді йому теж спалять авто
Не сперечаюсь. Але й зрозуміти того, хто порізав (якщо причина саме така) теж можу. Хоча можна спустити просто, у нас у дворі таке бувало, це принаймні гуманніше.
Проблема в тому, що ніяк притягнути поліцію до таких порушників по факту не можна взагалі, що й штовхає людей на подібні методи
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36854
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:19
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
Ну ты с бюджета восстановления Чернигова явно хочешь написдить на электроЛамбу?
Как там тыренный Блюйетти - помог нести свет правды во тьме родного города?
Слуги орден на шкурку потрёпанную повесили?
Скоро в бой на Брянщину мстить за такие энергопроблемы ридного миста?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5462
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:39
Бетон написав:
Я строил небольшие бомбоубежища до прошлого года. Людям заходило.
Так и валяется и опалубка и оборудование по объектам.
Все пропало
Давай я на аутсорс возьму.
Шутка, общестрой явно не мое.
А люди в курсе были что даже от ФАУ-2 нужно 5 метров армированного бетона? Или "от уламкив" в качестве психотерапии заходило?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 928
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:45
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Я строил небольшие бомбоубежища до прошлого года. Людям заходило.
Так и валяется и опалубка и оборудование по объектам.
Все пропало
Давай я на аутсорс возьму.
Шутка, общестрой явно не мое.
А люди в курсе были что даже от ФАУ-2 нужно 5 метров армированного бетона? Или "от уламкив" в качестве психотерапии заходило?
вероятность прямого попадания в бункер близка к нулю, а шахед и 2 метра не пробьет. это скорее чтоб штукатурка с потолка не упала на голову, но и на улице не торчать при обстреле
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 692
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17273613
|
|
|1380
|6767086
|
|
|3
|79786
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|