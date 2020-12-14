|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:20
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
дякую!)
kingkongovets
Повідомлень: 11970
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2742 раз.
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:34
pesikot написав: kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
Мені здається машина не дуже. Бо «не сильно щось її беруть» 😅
Hotab
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:00
kingkongovets написав: Бетон написав:
Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
это не жлобство, вот это как раз и есть грамотная постанова вызвавшая мегахайп, у нее там потом еще несколько роликов следом про это же вышли
пожертвовала комплектом резины, зато ролик в топах)
я помилився - походу все ж таки не постанова
там сьогодні ще 10 машинам теж колеса порізали ще й поцарапали сильно
цікаво, хто це і за що?
kingkongovets
Повідомлень: 11970
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2742 раз.
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:17
kingkongovets написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
это не жлобство, вот это как раз и есть грамотная постанова вызвавшая мегахайп, у нее там потом еще несколько роликов следом про это же вышли
пожертвовала комплектом резины, зато ролик в топах)
я помилився - походу все ж таки не постанова
там сьогодні ще 10 машинам теж колеса порізали ще й поцарапали сильно
цікаво, хто це і за що?
Скрытая реклама паркомест в соседнем ЖК. 😺
Bolt
Повідомлень: 3684
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23
Бетон написав:
Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
Варшавский самый дешевый ЖК?
Она тупая,купила бы значок за 15 грывень,всунула под стекло, если смотрят- ну можно там прихрамывать отходя от Порша-и все.
А где ты контент снимаешь с лямом просмотров? В Тик-токе,что ли?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 928
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:33
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
Варшавский самый дешевый ЖК?
Она тупая,купила бы значок за 15 грывень,всунула под стекло, если смотрят- ну можно там прихрамывать отходя от Порша-и все.
А где ты контент снимаешь с лямом просмотров? В Тик-токе,что ли?
Я строил небольшие бомбоубежища до прошлого года. Людям заходило.
Так и валяется и опалубка и оборудование по объектам.
Все пропало
Бетон
Повідомлень: 5612
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 449 раз.
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:38
Bolt написав:
Скрытая реклама паркомест в соседнем ЖК. 😺
Там своїх кілька паркінгів. Напевне не знаю, але цілком можливо, що паркувалася на місця для людей з інвалідністю і хамила на зауваження - поліція такі заяви ігнорує, типу ваша придомова - самі розбирайтеся, тому якщо так і було, зрозуміти вандалів можна.
Faceless
Повідомлень: 36854
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:38
Бетон написав: Господар Вельзевула написав:
Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
Варшавский самый дешевый ЖК?
Она тупая,купила бы значок за 15 грывень,всунула под стекло, если смотрят- ну можно там прихрамывать отходя от Порша-и все.
А где ты контент снимаешь с лямом просмотров? В Тик-токе,что ли?
Я строил небольшие бомбоубежища до прошлого года. Людям заходило.
Так и валяется и опалубка и оборудование по объектам.
Все пропало[/quote]про ремонти набагато цікавіше було
kingkongovets
Повідомлень: 11970
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2742 раз.
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:40
Господар Вельзевула написав:
Варшавский самый дешевый ЖК?
Якщо обмежити вибірку свіжими новобудами, правим берегом, не передмістя, і не нахалбуди - то, мабуть, дійсно, найдешевше серед новозбудованого
Faceless
Повідомлень: 36854
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:45
Hotab написав: pesikot написав: kingkongovets написав:
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon
, ще досі відмічаю)
Вітаю ! )
Мені здається машина не дуже. Бо «не сильно щось її беруть» 😅
Вітаю. Це не машина, це мрія. Мрія не просто купити, а досягти такого рівня, щоб володіти, відповідаючи статусом
Бетон
Повідомлень: 5612
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 449 раз.
2
2
