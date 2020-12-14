|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:23
gonchik74 написав: Бетон написав:
Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака
Не читал, но осуждаю))) Прямо на першій-другій ліняіх - так, зимою не комфортно. До всього з головою тре підходити)
айтівці, що покучерявіше, їдуть на узбережжя Іспанії, Португалії,
Хорватії
До Польщі більше простачки
Та і більшість світових центрів збудовано на узбережжі чи поруч - Стамбул, Нью-Йорк, Рим, Пітербург, Лондон
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:25
барабашов написав:
стати КРЖН он только поносит.
Говорит что бабушатники на ВДНХ стоили когда то 200куе(3К,2К -???)
Це мабуть московський вднх
чи до 2009, і не бабушатник, а "3к спецпроект"
Додано: Пон 27 жов, 2025 15:50
whois2010 написав: Бетон написав:
Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака
Це ви гарячкуєте. Близькі родичі 15 років живуть у Римі. Квартиру взимку обігрівають кондиціонерами плюс при цьому є якийсь аналог центрального опалення. П'ять поверхів з ліфтом, закритий двір. Каналізація є. Постачальників е/енергії декілька на вибір по одних і тих сами проводах у квартиру. Інтернет правда - не оптика.
На пляж їздять на авто або приміському потязі, місто не на узбережжі + додатково для спекотних днів неподалік мають будиночок (вілла по-їхньому) в горах з інжиром і оливками.
В грудні ще апельсини на деревах висять, на початку лютого розквитає мигдаль. По місту замість голубів носяться зграї папуг.
Авто не іржавіє, це стосовно вологи
Рим - моє улюблене місто в світі, де я був.
То був сарказм
Рим мені сниться. Чарівне вічне місто. І не тільки туристичні тропи
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:02
smdtranz написав: flyman написав:
George Tuka
Пишуть, що це - Київська Дарниця.
Червона плитка - велодоріжка.
Не можу уявити собі ту кількість людей, які були залучені до цього зразку ідіотизму: від проектантів, до будівельників!
І не знайшлось того, який би сказав:
- Стоп! Що ж ми робимо?!
Я не прихильник суцільної «велосепедизації» та «пішохідизації» столиці, коли, заради задоволення потреб сотні громадян ігноруються потреби десятків тисяч киян.
Те, що ви бачите - квінтесенція всього цього анти-автомобільного ідіотизму, який охопив Київ останніми роками.
Замість того, аби шукати дієві рішення проблеми збільшення кількості авто в місті, міська влада з головою кинулась в «заборонізацію». Таке відчуття, що всі ці кульки-стовпчики-доріжки - один великий бізнес-проект.
велодорожки часто реально неудобно проложены
начиная от того, что неясно зачем их выкладывают плиткой, вместо нормального асфальта
так еще и при пересечении асфальтной велодорожки с примыкающими асфальтными дорогами и тд ОБЯЗАТЕЛЬНО зачем-то вкорячивают бордюр с каждой стороны, и езда по велодорожке превращается в скачку по этим бордюрам через каждые 10 метров.
и вот эту рекламу на тротуарах и вообще на дорогах, билборды и прочее *г**** нужно срочно выкорчевать и переплавить, и навсегда забыть о них.
но сама идея верная. давно пора заняться расчисткой и упорядочиванием тротуаров, чтоб проход по ним не был пересечением полосы препятствий
а рассказчиков про «велосипедизацию и пешеходизацию» для якобы сотни киевлян отправлять жить в село, где под каждым забором можно бросать свой драндулет и нет пробок, кроме как из коров
Если вы, в порыве романтичного вечернего настроения, в тёплый летний вечер решите прокатиться на самокате не по асфальту- дороге, а по тротуару, по велодорожке, то жим лежа в 200 кг вас не спасёт - повыламываете руки.
Но смею вас уверить, что по сравнению, например, с варшавой, которая казалось бы окружена кольцевыми и грамотно градостроирована, Киев очень удобен в быстром передвижении. Порой 15 километров с окраины харька до голосеево доезжаю 20 минут.
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:02
gonchik74 написав: Бетон написав:
Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака
Не читал, но осуждаю))) Прямо на першій-другій ліняіх - так, зимою не комфортно. До всього з головою тре підходити)
а на 5-6й лінії клімат та вологість кардинально інший?
чи просто вітру менше
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:20
trololo написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака
Не читал, но осуждаю))) Прямо на першій-другій ліняіх - так, зимою не комфортно. До всього з головою тре підходити)
а на 5-6й лінії клімат та вологість кардинально інший?
чи просто вітру менше
Для людини 70% вологості то норма. В Кийові взимку десь 20% . Влітку 40%. Тому там всі і хворіють постійно
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:24
2587715 написав: trololo написав: Бетон написав:
Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака
Не читал, но осуждаю))) Прямо на першій-другій ліняіх - так, зимою не комфортно. До всього з головою тре підходити)
а на 5-6й лінії клімат та вологість кардинально інший?
чи просто вітру менше
Для людини 70% вологості то норма. В Кийові взимку десь 20% . Влітку 40%. Тому там всі і хворіють постійно
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:39
Бетон написав:
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:42
2587715 написав: Бетон написав:
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:46
Faceless написав: 2587715 написав: Бетон написав:
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
