|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:22
Faceless написав:
Бетон написав:Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Саме так ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12415
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:40
fox767676 написав:
Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:44
2587715 написав: fox767676 написав:
Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
сам гугли, репатриант
я в теме как никто тут
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4676
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:58
fox767676 написав: 2587715 написав: fox767676 написав:
Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
сам гугли, репатриант
я в теме как никто тут
Тогда если в теме, то расскажи как происходило Крещение Руси? В Киев со всех окрестных сёл народ сгоняли? А потом они по другим сёлам веру несли? Просто интересно, как адептам советской историографии удается объяснить логистические процессы их теорий?
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17275618
|
|
|1380
|6770080
|
|
|3
|80021
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|