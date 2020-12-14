Вот видите , мне хватило пару часов чтобы дать полностью троллю(скажем так) раскрыться
А Олег Валентинович двое суток своего драгоценного времени гремел
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:58
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 жов, 2025 20:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та не арабы, а копты какие то, египтяне с НЕвыпученными нособеньками.
Семиты тоже там, короче гебреи похожие на классика руцкой литературы Гарматкина.
А Константинополь реально "пал" когда Карадениз слился через треснувший Босфор.
Ну и море ушло с причерноморских чернозёмов(приазовских тоже).
"Кара-чёрным" там всё было от гниющих остатков чего то смытого севернее.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:01
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:02
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:28
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:31
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
1. "Киеву как городу лет 500 от силы"
Это категорически неверно.
Археология: поселения на месте Киева известны с V–VI веков. Раскопаны жилища, керамика, ремесленные мастерские.
Письменные источники:
Византийский хронист Прокопий Кесарийский (VI век) уже упоминает антские племена на территории Среднего Поднепровья.
Баварский географ (IX век) фиксирует развитые племена (поляне, древляне и др.), у которых уже были города.
"Повесть временных лет" (нач. XII века) говорит, что Киев существовал до прихода варягов (до IX века): «Были три брата — Кий, Щек и Хорив... и поставиша град в честь старшего брата своего, и нарекоша имя ему Киев».
📌 Вывод: Киев возник за 500 лет до падения Константинополя, а не после.
---
🏛️ 2. "После падения Константинополя сюда побежали византийцы"
Нет.
Константинополь пал в 1453 году, а Киев пережил свой расцвет ещё в X–XI веках, когда был одним из крупнейших городов Европы, сопоставимым с Лондоном и Парижем.
К тому моменту (XI век) уже стояли Софийский собор, Золотые ворота, существовали летописи, монастыри, международные династические браки (дочери Ярослава Мудрого — королевы Франции, Норвегии, Венгрии).
📌 То есть Киев был “метрополией”, когда Византия ещё стояла во всей силе.
---
⚓ 3. "До падения Византии это была застава на порогах, снабжение шло с моря"
Тоже не выдерживает проверки.
Киев находился на верховьях торгового пути "из варяг в греки", а не у порогов. Пороги — это район Запорожья.
Киев — торгово-политический центр с контролем пути, а не “форпост снабжения”.
Археологические данные (скандинавские мечи, византийские монеты, ремесленные центры, остатки храмов) подтверждают плотную экономическую и культурную жизнь задолго до 1453 года.
---
✝️ 4. "Православными византийцы были всегда. Крестить могли каких-то местных аборигенов максимум"
Фактологически неправильно:
Крещение Руси произошло в 988 году, при Владимире Святом.
Это описано не только в русских, но и в византийских источниках (например, “Житие Василия II”).
Русь тогда уже имела собственные княжества, дипломатические договоры с Византией (договоры 907, 911, 944 гг.).
Это не “аборигены”, а уже государство с флотом и письменными договорами на греческом и старорусском языках.
---
🧭 5. "Северную Европу заселили, когда пал Рим"
Полнейшая чушь.
Северная Европа была заселена задолго до Рима — германские, кельтские, скандинавские племена известны ещё в I тысячелетии до н. э.
Рим пал в 476 году, а, например, датчане, шведы и норвежцы уже тогда имели свои королевства и племенные союзы.
---
🏰 6. "Москва позже Киева — потому что севернее"
Москва действительно позже (1147 год против VI века Киева),
но причина не "северность", а то, что Киевская Русь развивалась с юга на север — вдоль Дніпра, Десни, Волги, коли колонізація рухалася туди.
Москва возникла через 600 лет после Киева как маленький форпост на окраине Владимиро-Суздальского княжества.
---
🧬 7. "Байки про Крещение Руси и Монгольское нашествие"
Обе темы подтверждены не только русскими летописями, но и независимыми источниками:
Монгольское нашествие (1237–1240) зафиксировано в китайских, персидских, арабских, европейских хрониках.
Крещение Руси описано в греческих и болгарских источниках.
Отрицать это — как отрицать падение Рима или существование Наполеона
Додано: Пон 27 жов, 2025 21:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это не был город, это была приграничная византийская крепость охранявшая речной путь по Днепру. Городом он стал после
Востаннє редагувалось 2587715 в Пон 27 жов, 2025 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 21:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
