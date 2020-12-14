Додано: Пон 27 жов, 2025 20:57

1. "Киеву как городу лет 500 от силы"



Это категорически неверно.



Археология: поселения на месте Киева известны с V–VI веков. Раскопаны жилища, керамика, ремесленные мастерские.



Письменные источники:



Византийский хронист Прокопий Кесарийский (VI век) уже упоминает антские племена на территории Среднего Поднепровья.



Баварский географ (IX век) фиксирует развитые племена (поляне, древляне и др.), у которых уже были города.



"Повесть временных лет" (нач. XII века) говорит, что Киев существовал до прихода варягов (до IX века): «Были три брата — Кий, Щек и Хорив... и поставиша град в честь старшего брата своего, и нарекоша имя ему Киев».







📌 Вывод: Киев возник за 500 лет до падения Константинополя, а не после.





---



🏛️ 2. "После падения Константинополя сюда побежали византийцы"



Нет.



Константинополь пал в 1453 году, а Киев пережил свой расцвет ещё в X–XI веках, когда был одним из крупнейших городов Европы, сопоставимым с Лондоном и Парижем.



К тому моменту (XI век) уже стояли Софийский собор, Золотые ворота, существовали летописи, монастыри, международные династические браки (дочери Ярослава Мудрого — королевы Франции, Норвегии, Венгрии).





📌 То есть Киев был “метрополией”, когда Византия ещё стояла во всей силе.





---



⚓ 3. "До падения Византии это была застава на порогах, снабжение шло с моря"



Тоже не выдерживает проверки.



Киев находился на верховьях торгового пути "из варяг в греки", а не у порогов. Пороги — это район Запорожья.



Киев — торгово-политический центр с контролем пути, а не “форпост снабжения”.



Археологические данные (скандинавские мечи, византийские монеты, ремесленные центры, остатки храмов) подтверждают плотную экономическую и культурную жизнь задолго до 1453 года.







---



✝️ 4. "Православными византийцы были всегда. Крестить могли каких-то местных аборигенов максимум"



Фактологически неправильно:



Крещение Руси произошло в 988 году, при Владимире Святом.



Это описано не только в русских, но и в византийских источниках (например, “Житие Василия II”).



Русь тогда уже имела собственные княжества, дипломатические договоры с Византией (договоры 907, 911, 944 гг.).

Это не “аборигены”, а уже государство с флотом и письменными договорами на греческом и старорусском языках.







---



🧭 5. "Северную Европу заселили, когда пал Рим"



Полнейшая чушь.



Северная Европа была заселена задолго до Рима — германские, кельтские, скандинавские племена известны ещё в I тысячелетии до н. э.



Рим пал в 476 году, а, например, датчане, шведы и норвежцы уже тогда имели свои королевства и племенные союзы.







---



🏰 6. "Москва позже Киева — потому что севернее"



Москва действительно позже (1147 год против VI века Киева),

но причина не "северность", а то, что Киевская Русь развивалась с юга на север — вдоль Дніпра, Десни, Волги, коли колонізація рухалася туди.

Москва возникла через 600 лет после Киева как маленький форпост на окраине Владимиро-Суздальского княжества.





---



🧬 7. "Байки про Крещение Руси и Монгольское нашествие"



Обе темы подтверждены не только русскими летописями, но и независимыми источниками:



Монгольское нашествие (1237–1240) зафиксировано в китайских, персидских, арабских, европейских хрониках.



Крещение Руси описано в греческих и болгарских источниках.

Отрицать это — как отрицать падение Рима или существование Наполеона