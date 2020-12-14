|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 29 жов, 2025 13:32
smdtranz написав:kingkongovets
айтишникам повезло, что могут работать дистанционно, и за них конкурируют западные работодатели.
а так внезапно оказывается, что клепание глюкавых приложений и дурацких игрух не сверхважная для общества деятельность, где-то на уровне водителя фуры или хорошего электрика и оплачивается она наравне с этими профессиями.
но у этого всего есть и другая сторона — на подходе 2.5 млрд конкурентов из Юго-восточной Азии и Африки. ведь можно не только на западные рынки работать, но и на восточных рынках труда
в тех регионах народ стремительно обучается, получает образование, в Индии вообще английский все знают, короче сплошная выгода.
этот процесс давно происходит в сфере гражданского флота, индусы, филиппинцы, индонезийцы массово заполняют рынок и соотв доходы там приближаются к обычной работе в варшавском ресторане официантом
тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования
моя сестра, яка жила в Чернігові, перебралась потім в Норвегію і там
теж працює дистанційно, хоча за професією не айтішнік, а рекламний копірайтер, заробляє цілком достатньо - ій вистачає і на життя в недешевій Норвегіі з чоловіком інвалідом, і на допомогу родичам і навіть може при всьому тому відкладати на будинок в Україні взамін зруйнованого
я це до того, що нема там в айті нічого надкрутого і надприроднього, нормальний фахівець в будь якій галузі може заробляти достатньо і дистанційно теж
kingkongovets
Повідомлень: 11958
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2743 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 16:59
smdtranz написав:
тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования
А судьи кто ? ))
Что вобще за разжигание социальной розни на профессиональной почве? Стигматизация целых профессий.
Вот так вот огульно обобщать это не от большого ума.
Я, например, тоже не в восторге и от ит- и от "классических" инженеров.Но не кричу же, что подавляющее большинство теплотехников и строителей - бездумные птушники.
Признайте честно - ОБЩИЙ уровень ВСЕГО населения упал катастрофически за последние 30 лет. Сравните хотя бы политиков, кандидатов президенты 1991 и 2019. И "правильные" украинские инженеры в лучшем случае топчутся на месте, когда их азиатские коллеги сделали много шагов вперед.
А айтишники чуть лучше средней массы - они хотя бы смогли взять бразды cудьбы в собственные и руки и насколько это возможно абстрагироваться от украинского бедлама, а не ждать пока баба парасючка с голобородько здобудут им зарплаты как в Европе.
Даже средний айтишник с несколькими годами опыта имеет навыки английского, управления, переговоров и дипломатии лучше той шпаны которую такие "классические" инженеры сделали властью.Я не говорю про менеджмент, там вообще уровень может быть чрезвычайно высок.Да, политически могут хромать, и страдать теми же заблуждениями что и большинство страны. Но в итоге заплатят меньшую цену т.к. легче перестраиваются, более адаптивны в силу специфики профессии.
То, что там какой-то дурачок не будучи менеджером полез в глобальный Альфа-Город, что на уровень выше Киева, ну то его проблемы. Он бы еще в Монако поехал или Лондон покорять.И в норвежскую тайгу нормальныйи айтишники тоже не поедет, даже если будет родственник нуждающийся в социальной помощи. Большинство айтишников много раз были за границей, знают про кост оф ливин, ворклайфбеленс и т.д., и более-менее грамотно подбирают локации.
Угроза украинским айтишникам не столько от ИИ, а от Индии, но и ее бы не было, если бы им дали хотя бы равные условия рекреации- возможность нормально высыпаться дома и ездить в отпуск на море. Вот этот прискорбный опыт они точно не забудут когда придет время принимать решение
fox767676
Повідомлень: 4681
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:11
fox767676
хороший специалист от плохого отличается тем, что способен решать не только те проблемы, которые его обучили решать, а немного разбираться в разных сферах науки и техники, чтобы знать, как решать те проблемы, которых он не встречал раньше. хотя бы понимать, куда копать и кого подключать для этого.
недаром раньше для обретения квалификации нужно было высшее образование, где и язык изучали, и гуманитарные и технические науки. и философию
айтишники конечно в большинстве этого всего не имеют, а являются обычными гражданами, как например электрик или слесарь. соотв и их зарплата со временем приближается к зарплате указанных профессий.
как реального высшего образования не имеют и миллионы других (протирание штанов в захолустных вузах не в счет), но они и не претендуют на какой-то отдельный высокий уровень жизни.
вопрос того, почему выбирают дураков, кроется в самом принципе демократии, когда голос профессора равен голосу наркомана. тем более в стране, откуда многие умные и деятельные люди всю историю выезжали кто куда. та и Украина тут не уникальна, уровень политики упал во всех странах. вон США как пример
smdtranz
Повідомлень: 699
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 114 раз.
1
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:30
smdtranz написав:fox767676
хороший специалист от плохого отличается тем, что способен решать не только те проблемы, которые его обучили решать, а немного разбираться в разных сферах науки и техники, чтобы знать, как решать те проблемы, которых он не встречал раньше. хотя бы понимать, куда копать и кого подключать для этого.
недаром раньше для обретения квалификации нужно было высшее образование, где и язык изучали, и гуманитарные и технические науки. и философию
айтишники конечно в большинстве этого всего не имеют, а являются обычными гражданами, как например электрик или слесарь. соотв и их зарплата со временем приближается к зарплате указанных профессий.
как реального высшего образования не имеют и миллионы других (протирание штанов в захолустных вузах не в счет), но они и не претендуют на какой-то отдельный высокий уровень жизни.
***!
Большинство айтишников во время профильного образования включающего как общие дисциплины (физику, математику, историю), изучают свою достаточно тяжелую специфику - мат.логику, теорию агоритмов и т.д. Действительно, таких глубоких познаний в в 90% это не востребованно, зато в процессе работы изучаются предметные области которые они автоматизируют - финансы, логистика, здравохранение. Обычное дело когда опытный разраб\ тимлид обьясняет бизнес-специфику которую завтыкал менеджер.
А инструментарий которым они пользуются тоже постоянно меняется, постоянное обучение - это как раз фича ИТ. Айтишники ни на чтоне претендуют(вы их спутаои с бюджетниками), они как раз берут то что им надо, если не хватает - подтягивают свой уровень. Это как раз та сфера где есть отдача от капиталовложений в собственные навыки, чего почти лишены многие другие.
Никогда уровень айтишников не снизится к среднему по стране, в крайнем случае они переучатся на более маржинальные направления, как они много раз уже сменили тех.фреймворки и доменные области.
Таких наивных как бегунец из Барселоны меньшая часть.
Ничего, пооблломается и либо повысит уровень, либо поедет в город попроще.
fox767676
Повідомлень: 4681
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 17:42
fox767676
ну 1% может и изучает, также как и среди остальных учащихся
они и становятся высокооплачиваемыми специалистами
а остальные 99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы, либо являются обычными среднестатистическими студентами, идущие в вуз за корочкой.
а то, что айтишники, особенно до 2022 года, считались отдельной какой-то кастой почти олигархов, это не секрет. тут вон писали, что только им надо сдавать квартиру
но тот чел с Барселоны, это лишь начало. ибо если вам надо сантехник в Париже, придется платить ему по парижским ценам. а если вам надо айтишник в Париже, вы можете нанять его по всему миру и платить столько, сколько платят в его родном Бангладеше.а потом еще ИИ заменит многих
так что стереотип про богатых айтишников уходит в прошлое. понятно, что есть специалисты за миллионы баксов и тд. но так же как и везде
а то, что кому-то обидно, не мои проблемы
smdtranz
Повідомлень: 699
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 114 раз.
1
Додано: Сер 29 жов, 2025 21:26
smdtranz написав:
айтишники конечно в большинстве этого всего не имеют
Ви спілкувалися з більшість, чи звідки ви то знаєте?
smdtranz написав:
а остальные 99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
Faceless
Повідомлень: 36868
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
4
9
3
Додано: Сер 29 жов, 2025 21:46
Faceless написав: smdtranz написав:
99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
kingkongovets
Повідомлень: 11958
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2743 раз.
1
Додано: Сер 29 жов, 2025 21:50
kingkongovets написав: Faceless написав: smdtranz написав:
99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.
але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться
Shaman
Повідомлень: 10232
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
1
4
5
Додано: Сер 29 жов, 2025 22:32
Shaman написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="5903378:smdtranz"]99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.
але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться
[/quote]ми збиваємось в оффтоп
ще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоцінена
зи: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників
kingkongovets
Повідомлень: 11958
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2743 раз.
1
Додано: Сер 29 жов, 2025 23:29
kingkongovets написав:ми збиваємось в оффтоп
ще раз - я абсолютно не мав на меті принизити професію айтівця як таку, я намагався донести, що вона не є чимось унікальним в плані прибутку як нас багато років намагалися переконати і що існує безліч інших професій де заробітки як мінімум не нижчі і тому в якості гравців на ринку нерухомості їх роль надто вже переоцінена
зи: до речі мій шалопай-племінник живе з дівчиною, яка хоча і має освіту веб-дизайнера, але веде якийсь абсолютно незрозумілий мені влог на ютубі про якесь вʼязання і заробляє на ньому 5к$+ бо там більше ляма підписників
Я взагалі не на ваш пост відреагував, бо по суті я з вами згодний. Можливо з певними нюансами, але спец в своїй галузі, що не лінивий і вміє (хоч мінімально) ладнати з людьми (хоча б не сраться і не відлякувати тих, з ким можна вести справи) матиме достойний заробіток. Медики, науковці (тут звісно прибіжить франт з ниттям), інженери, майстри - це принаймні по категоріям тих кого зараз згадав, кого знаю або особисто або опосередковано і хто досяг певних успіхів.
А отой приклад з чувака, який вперше в житті поцікавився рівнем витрат і доходів всього за пару тисяч км від Києва - ну хто йому доктор.
-
Faceless
-
- Модератор
-
Повідомлень: 36868
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
