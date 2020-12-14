RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:40

Vadim_

нажаль не поталанило


Питання лише в фарті?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:52

  alkasander написав:
  Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

не надейтесь ,
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
до речі життя на «справжньому» Печерську не є дуже комфортним, кажу як людина, яка з дитинства мріяла там жити і реалізовала свою мрію в декількох місцях і в декількох місцях там працювала, маючи там офіси

не дуже там зручно, приблизно так само як і в місті Ярослава на Старокиївській горі

Нова забудова і синя гілка рулять

Спорить с Вами как з киянином не имею права, но вийдя со станции Арсенальная и пройдя 300 метров до консульства(кияни знають яко,о),
я понял шо я би тут жив , потом парк и ещё больше захотелось, нажаль не поталанило
ви би жили, а я якраз там вже пожив, до того ж в декількох локаціях і мав там офіси підприємств, я ж казав, для мене в молодості саме Печерськ і Липки були в найвищому приорітеті, але пожив і попрацював там деякий час я зробив для себе певні висновки, тим паче маю всі можливості порівняти

Печерськ і Липки по факту є урядовим центром з усіма витікаючими

а діловий центр Києва зараз це Нова Забудова між площами Українських Героїв і Либідською з умовним центром на Троїцькій площі
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 12:10

  alkasander написав:
  Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:45

  Бетон написав:
  alkasander написав:
  Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка

А мені Оболонські Липки. Більш детально у моій авторській гілці
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  alkasander написав:
  Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє

так шо мрії - то таке
як хотєлки продаваноа
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє

+

лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Бетон написав:
  alkasander написав:[quote="5902474:Бетон"]Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє

так шо мрії - то таке
як хотєлки продаваноа[/quote]А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Бетон написав:[quote="5904294:alkasander"][quote="5902474:Бетон"]Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє

так шо мрії - то таке
як хотєлки продаваноа[/quote]А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?[/quote]і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
