Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:44
kingkongovets написав:
а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?
ну хоча б один
Даже ,уру ,покійний ДС собі тако,о не дозволяв , мабуть...
пана Франта не хочу з,адувати так як тошно з,адувати, какойто он кемто абиженій или может расскажет нам историю свою, если будут силы и желание... и я вибачусь перед ним
Додано: Вів 04 лис, 2025 21:01
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?
в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний
Ба,ато різних запитань , у одному повідомленні, я пишу не з тЦК і я не є аккуртом продаваном там десь чо,сь, я чесно про те шо є, від душі, може комусь знадобиться...
Ми мріяли і будували будинок для себе а не для понтов..., молились двом Бо,ам і працювали, шоб вистачило коштів...
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:31
что за набор символов? что ты вообще несёшь?
Додано: Вів 04 лис, 2025 23:23
Ккц, ти не в курсі, що з 2008 по 2018 р київські новобуди подешевшали в 2 рази, вторинка в 3 рази? Тобі це невідомо!
Не стал уже писать,но таки да. Был тогда обвал.
Франт, сейчас идет немного вверх,за счет бегущих с прифронтовых. Думаю будет плато, а падение только если к вам пойдут.
Киев держит то, что там было и есть бабло и то, что ассмилироваться там все-таки попроще, чем в условном Львове, Вавилон есть Вавилон.
Опять же, если вдруг произойдет чудо, оте все хваленые Ужгороды обвалятся и будут стоить гривна пучок в базарный день, а вот Киев- останется на месте.
Додано: Вів 04 лис, 2025 23:39
2008 1 метр в Киеве 3000 у.е 1 унция золота 800 у.е
2025 аналогичный 1 метр 1450 у.е 1 унция золота 4000+ у.е
Фиксируем 10 кратное падение )))
Додано: Сер 05 лис, 2025 06:36
У некоторых товарижчей - избирательное зрение. И память дырявая. 2008 год был так давно, что про те цены Кржн можна забыть)))
Додано: Сер 05 лис, 2025 06:41
я про те шо дех-то тричі на тиждень пише тут шо продає і купує у Києві/ Польші, як і казки ШІ акурта
Додано: Сер 05 лис, 2025 08:39
У ККЦ весьма дырявая память и плохое зрение.
Вообще, жить сегодняшним днем, не помнить про позавчерашние события и не думать про завтра - это характерная черта самостийных керманычей, которые выросли на дерибане советского наследства и прошли школу отрицательной селекции.
ККЦ, ты даже не в курсе, какой даражай приближается с востока! Недаром керманычи-дерибанычи всячески способствуют этому "даражаю". Они управляют территорией так, как будто у них в запасе есть еще 3 (три) Украины образца 1991, с 52 млн человек населения каждая. Никчемы, дешевые клоуны-популисты, не обучающиеся ни на своих, ни на чужих ошибках
Додано: Сер 05 лис, 2025 08:47
так хто тут передбачив падіння 2008го?
