Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

won написав:
  kingkongovets написав: та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш

Такий бусік у мене згорить там, де зупинився. Включно з усім його вмістимим. До бандитів у мене безкомпромісне ставлення.
що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття
kingkongovets
Повідомлень: 11988
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:17

  kingkongovets написав:
UA написав:
Для чого це мені?
ТЦКашнику з легкими грошима напевно зайде
Точно КК АН відкрив :mrgreen:
а для чого байки про максимальну рентабельність на рівні 3-5%%?

зи: ви здивуєтесь як зараз багато є можливостей заробити і без служби в тцк, обʼєктивно працюючи на обороноздатність країни

гроші тцк то тупі гроші.
Більш досвідчені виводять, а не Варшавські по 110 000 щоб здати по 500
Повідомлень: 9842
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:До чьоо корита не только лишь всем...

так успішних і заможних людей взагалі меншість, більшість може лише критикувати з диванів та знаходити 100500 підстав щоб нічого не робити
kingkongovets
Повідомлень: 11988
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Більш досвідчені виводять, а не Варшавські по 110 000 щоб здати по 500
ось я у такого «більш досвіченого» приміщення урвав з дуже відчутною знижкою та ще й по переуступці, бо гроші йому наперед і терміново за кордоном знадобились

чи вважаю я свій вчинок правильним?
100% так
kingkongovets
Повідомлень: 11988
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:42

  kingkongovets написав:
UA написав:Приклад Варшавський 92-100
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буд.


бачу ви дійсно не в темі
та ніякої амортизаціі, доукомплектування в зменшення ціни, купив/здав/через 3-4 роки перевложився в новий обʼєкт/наступне коло

гарантовані 10% річних і це за умови що купуєте вже готове з ремонтом, а якщо є можливість зекономити на ремонті математика ще цікавіша

Якась щира душа зробила ремонт як для себе і продала как от застройщіка ? Тому переробляти "ремонт" на продаж у два рази дорожче як з 0 і + час
Vadim_
Повідомлень: 4064
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Якась щира душа зробила ремонт як для себе і продала как от застройщіка ? Тому переробляти "ремонт" на продаж у два рази дорожче як з 0 і + час
розкажи це Бетону, який цей процес давно поставив на конвейєр

мене реально дивує як можна стільки років сидіти на профильній гілці і продовжувати при цьому мислити як повнісінькі ділетанти

флуду тут звичайно багато, до речі якраз саме від вас, але ж і по суті інфи повністю вистачає, все ж багато разів написано, але ж ви замість того щоб це читати і робити висновки пишете якусь абракадабру на своєму дніпровському діалекті і продовжуєте задовбувати малозрозумілими запитаннями
kingkongovets
Повідомлень: 11988
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:33

  UA написав:Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде

Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Natt
Повідомлень: 2043
З нами з: 09.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:00

  kingkongovets написав:
UA написав:Більш досвідчені виводять, а не Варшавські по 110 000 щоб здати по 500
ось я у такого «більш досвіченого» приміщення урвав з дуже відчутною знижкою та ще й по переуступці, бо гроші йому наперед і терміново за кордоном знадобились

чи вважаю я свій вчинок правильним?
100% так

всі так можуть, бо всіх є такі знайомі з такими обставинами, як і матрас синіх на такий випадок.
Але математика подобається, те що кеш лежить і його жере інфляція, тут не рахуєм, а куплене за той кеш рахуєм, Бафет нервово набиває самокрутку.
flyman
Повідомлень: 41386
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:06

  Natt написав:
  UA написав:Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде

Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.

Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Повідомлень: 9842
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:11

  kingkongovets написав:
UA написав:Приклад Варшавський 92-100
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буд.


бачу ви дійсно не в темі
та ніякої амортизаціі, доукомплектування в зменшення ціни, купив/здав/через 3-4 роки перевложився в новий обʼєкт/наступне коло

гарантовані 10% річних і це за умови що купуєте вже готове з ремонтом, а якщо є можливість зекономити на ремонті математика ще цікавіша

сам "великий" УА только несколько лет назад как узнал что означают цифры и буквы на вводном автомате в щитке, но оказывается "эксперт")))
Повідомлень: 14192
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
