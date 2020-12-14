|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26
Natt написав: UA написав:
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування
, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5474
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:37
барабашов написав: Natt написав: UA написав:
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування
, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14192
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:39
Прохожий
фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?
«Ми з Бетоном здаємо 3».
Всі 3 Бетон.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17031
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:40
kingkongovets написав:
що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття
Ну ми ж не про бусік, який продукти возить, говоримо.
А на силу буде з мого боку релевантна цій силі відповідь. Мені принципово не допустити бандюків до мене. Навіть і ціною якихось незручностей, які понесу я, вони в мене всі ляжуть.
Але - повертаючись до початку цієї підтеми - приватна садиба все одно краще за квартиру.
-
won
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17292846
|
|
|1380
|6786536
|
|
|3
|81028
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|