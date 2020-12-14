RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12575125761257712578
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26

  Natt написав:
  UA написав:Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде

Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.

Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
барабашов
Повідомлень: 5474
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:37

  барабашов написав:
  Natt написав:
  UA написав:Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде

Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.

Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.

фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?
Повідомлень: 14192
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:39

Прохожий
фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?


«Ми з Бетоном здаємо 3».
Всі 3 Бетон.
:lol:
Повідомлень: 17031
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:40

  kingkongovets написав:що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття

Ну ми ж не про бусік, який продукти возить, говоримо.
А на силу буде з мого боку релевантна цій силі відповідь. Мені принципово не допустити бандюків до мене. Навіть і ціною якихось незручностей, які понесу я, вони в мене всі ляжуть.

Але - повертаючись до початку цієї підтеми - приватна садиба все одно краще за квартиру.
Повідомлень: 142
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 15 раз.
 
