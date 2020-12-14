|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26
Natt написав: UA написав:
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування
, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
барабашов
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:37
барабашов написав: Natt написав: UA написав:
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування
, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?
Прохожий
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:40
kingkongovets написав:
що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття
Ну ми ж не про бусік, який продукти возить, говоримо.
А на силу буде з мого боку релевантна цій силі відповідь. Мені принципово не допустити бандюків до мене. Навіть і ціною якихось незручностей, які понесу я, вони в мене всі ляжуть.
Але - повертаючись до початку цієї підтеми - приватна садиба все одно краще за квартиру.
won
Додано: Сер 05 лис, 2025 20:03
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Якась щира душа зробила ремонт як для себе і продала как от застройщіка ? Тому переробляти "ремонт" на продаж у два рази дорожче як з 0 і + час
розкажи це Бетону, який цей процес давно поставив на конвейєр
мене реально дивує як можна стільки років сидіти на профильній гілці і продовжувати при цьому мислити як повнісінькі ділетанти
флуду тут звичайно багато, до речі якраз саме від вас, але ж і по суті інфи повністю вистачає, все ж багато разів написано, але ж ви замість того щоб це читати і робити висновки пишете якусь абракадабру на своєму дніпровському діалекті і продовжуєте задовбувати малозрозумілими запитаннями
,,,
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 05 лис, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Додано: Сер 05 лис, 2025 21:22
UA написав: Natt написав:
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Natt
