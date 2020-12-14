RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 22:12

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  kingkongovets написав:Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.


а ще краще здавати так комерцію

а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря

Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
Аренда там упала до 500 баксов. А всё из-за количества квартир на отшибе города
вона там і була найдешевша в місті і все саме через Ретровіль і надлишкову кількість комерційних приміщень

500 гривень напевно? при тому що оренда стріт рітейла в Києві коштує від 1000 грн за метр

про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав: про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
все від рівня ремонту залежить, далеко не всі луплять таку фірму як ти, а з норм ремонтами і в Гатном та СБ пасімсот ажбігом

а щодо комерціі саме в Варшавському - це просто найвищий пілотаж від маркетологів та продажників Столиці, там відмінна ніби по якості комерція і в теоретично гарній локаціі (висока щільність населення), а воно - нема, не йде

па600/метр вакантної комерціі валом, усі можливі мережі там вже є і знаючи їх вміння складати угоди з орендодавцями - там нема ані грошей, ані простору для маневру

лендлорди там в якості терпіл
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:06

  kingkongovets написав:
Бетон написав: про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
все від рівня ремонту залежить, далеко не всі луплять таку фірму як ти, а з норм ремонтами і в Гатном та СБ пасімсот ажбігом

а щодо комерціі саме в Варшавському - це просто найвищий пілотаж від маркетологів та продажників Столиці, там відмінна ніби по якості комерція і в теоретично гарній локаціі (висока щільність населення), а воно - нема, не йде

па600/метр вакантної комерціі валом, усі можливі мережі там вже є і знаючи їх вміння складати угоди з орендодавцями - там нема ані грошей, ані простору для маневру

лендлорди там в якості терпіл


Якщо ви не проти, то маю пару питань.
1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?
Вкинути 100 тик, шоб здавати за 500 це вже дно..
Станом на зараз маю реальні кейси у Дніпрі вкинути 100 і здавати за 750, але ж усі розуміють чого я це не роблю, так-то воно в Краматорську кажуть за рік хата окуповуеться. В сенсі-гроші відбиваються.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:23

  Олежан написав:так мне никто не ответил, за сколько реально продать 1к 45м в монолитном доме со стенами 70см, на 2м єтаже в 7 мин от позняков

50
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?


1 я мав на увазі шо далеко не всі роблять таку інстанрамну картинку як Бетон в своїх квартирах і з цим ремонтом по 700 можна здавати навіть за окружною

а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати

2 будь які подібні жк неперспективні, але якщо вчасно тудт зайти і вийти можна непогано заробити
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Главное потом шоб доходы не в рублях подсчитывались.
Хотя крысчане были в акуе от почти трёхкратного роста цены на бабушатники в Севе и Ялте с прилегающими 10 лет назад.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:36

  kingkongovets написав:а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати

А в бізнес плани "пасивного доходу" забивають термін експлуатації ремонту з чорними дизайнерськими китайськими змішувачами 20+ років :mrgreen:
Доречи чорна сантехніка вже все?
Задовбалися її мити кожен день, чи таки проблеми зараз не в пріоритеті?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:34

Де є вигідна комерція під подальшу оренду?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:08

Як там даражай? Вже бігає на 20+ поверхи? Гріє теплі підлоги?
Збирає жир?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 18:12

  Frant написав:Як там даражай? Вже бігає на 20+ поверхи? Гріє теплі підлоги?
Збирає жир?

Як там космос на оркостані, не потрібен не менш ніж фізики з хіміками цілими нескінченними конструкторськими бюро?
