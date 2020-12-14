|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:49
Frant написав: Господар Вельзевула написав:
Нельзя потерять то,чего и так нет. Я нищий как церковная мышь.
Я теж живу під мостом, в картонній коробці з-під холодильника.
Людині мало потрібно, насправді
фамильный хрущик сдаете пока ключница в ЕС?
годный дауншифтинг)
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:07
вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:47
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:47
Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.
Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.
Протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.
Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.
Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:17
Frant написав:
Ккц, чому ти завжди, завжди хвалиш українську владу?
пане дОцент, а ти дійсно інженер ?
чи ти банальне московитське трепло ?
Якому серпом по яйцям, що в Києві щось робиться з інженерної точки зору
Додано: Пон 10 лис, 2025 21:48
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
Додано: Вів 11 лис, 2025 10:37
Господар Вельзевула написав:
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
Советские ресурсі заканчиваются. Их хватило на 34 года!
А своих нет.
Они не были нужны создателям пшенично-олийного образования.
Аграрный придаток Африки и сыоьевой придаток Китая - достаточно 5-7 млн человек населения, на всю эту территорию.
Додано: Вів 11 лис, 2025 10:38
Господар Вельзевула написав:
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
странно, что вас не трут.
Я писал про тьму в конце тоннеля - еще год назад.
Кого ни выбери, кого не скинь - а страна превращается в феодальное образование с януковичем во главе
Додано: Вів 11 лис, 2025 11:01
Олежан написав:
вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Вінниця - це щось неймовірне. По хайпу серед інвесторів зараз NVIDIA - 1 місце, Вінниця - почесне друге.
