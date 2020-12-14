Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:30
Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32
«прості смертні» не купують і не здають в оренду нерухомість
може їм варто спробувати стати трохи складнішими?
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:40
Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се
Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:42
передавай йому щоб менше бухав і все буде
