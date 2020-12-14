RSS
  #<1 ... 12586125871258812589>
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
Freza
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
«прості смертні» не купують і не здають в оренду нерухомість
може їм варто спробувати стати трохи складнішими?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12006
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:40

Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се
Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…
Freza
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се
Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…
передавай йому щоб менше бухав і все буде
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12006
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:01

  Freza написав:Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се
Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…


Он рукожоп. Даже в сраном Днепре плиточник влегкую треху зела имеет (это если он плиточник,с оборудованием,и кладет красиво но быстро).
Волоско недавно в инсте рассказывал про Ровенских пацанов , турбоплиточников. Какой-то крутой магазин лицевали, вдвоем за полтора месяца лям гривен чисто за работу получили, но большинству до них как до луны раком.Пацаны боги укладки.
Естественный отбор, ленивым рукожопам всегда плохо будет.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:10

  kingkongovets написав:150 доларів на день. Як в Україні формується новий клас

“Зараз уже робота будівельника — престижна. Можна бути не айтівцем, а будівельником і заробляти також нормальні гроші», — каже Володимир Рибак, маляр, що став відомим через TikTok.

В Україні вартість послуг у сфері робітничих спеціальностей щодня підвищується. Нині плиточникам пропонують до 120 тисяч гривень у місяць, сантехнікам до 100 тисяч, а електрикам до 80 000.

https://hromadske.ua/ekonomika/254214-1 ... 2BKk2Hq-Kg


у таксистов в киеве это минимальный план в день
Олежан
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  kingkongovets написав:150 доларів на день. Як в Україні формується новий клас

“Зараз уже робота будівельника — престижна. Можна бути не айтівцем, а будівельником і заробляти також нормальні гроші», — каже Володимир Рибак, маляр, що став відомим через TikTok.

В Україні вартість послуг у сфері робітничих спеціальностей щодня підвищується. Нині плиточникам пропонують до 120 тисяч гривень у місяць, сантехнікам до 100 тисяч, а електрикам до 80 000.

https://hromadske.ua/ekonomika/254214-1 ... 2BKk2Hq-Kg


у таксистов в киеве это минимальный план в день
І скільки ж це поїздок в середньому треба зробити?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36964
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

12-15
Олежан
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:46

  Олежан написав:12-15

Я хоч давно якось не їздив таксі, але навіть якщо 15 - у нас середня поїздка по Києву таки не 10 баксів, десь вдвічі дешевше, і з тих таксисту йде в кращому разі половина.
Думаю на 150 баксів заробітку треба поїздок 30-40 зробити, а це годин 16
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36964
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:48

  Олежан написав:12-15

400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))
Hotab
 
Повідомлень: 17178
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 12586125871258812589>
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

