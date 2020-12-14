RSS
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 21:36

  flyman написав:
  foxluck написав:
  Faceless написав:Розшифруйте, будь ласка, в чому саме полягає грабування?

За кошти платників податків будуть дофінансовувати збитковий КМБ.
Я не купував "шару" в КМБ який збанкрутував. І мені не дуже хочеться щоб податки витрачалися на порятунок горе-інвесторів (не покупців, а інвесторів в котлован, які брали на себе ризики).

зато потужні експерти фукали "на нахалбуд"

Ти на ШРТ сів на електричку «Цитрамон-Дарниця» ?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 21:49

  Faceless написав:Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.

https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 23:41

  dr_bastm написав:
  Faceless написав:Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.

https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.

Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно. Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?
Цього слідувало очікувати
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 09:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В нормальних країнах податок на продаж нерухомості сплачують із прибутку, а в Україні — з вартості угоди
Поки ця дикість буде, громадяни будуть мати на увазі всю цю систему.
Що тільки не вводили. І обов'язково безнал. Все це - сміття

Зараз в нотар договорах - вартість по оцінкі. А кеш в баксах передається поза договором.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 09:56

  Феодал написав:"Податкова посилює контроль за операціями з нерухомістю у 2026 році"

Як посилиться контроль за нерухомістю?
Однією з головних змін стане новий порядок звітності нотаріусів, повідомляє Liga zakon. Відтепер державні нотаріуси, як і раніше, подаватимуть щомісячні звіти, а приватні – раз на квартал, але з розбивкою по кожному місяцю.

Звітність охоплюватиме всі угоди з нерухомістю:

купівлю-продаж;
обмін;
дарування;
оформлення спадщини.
У кожному звіті фіксуватимуться деталі угоди – повна вартість об'єкта, сплачені податки та дані учасників.

Ці відомості автоматично надходитимуть до податкової, що дозволить перевіряти відповідність вартості майна офіційним доходам покупців. Якщо дані не збігаються, можливі додаткові запити чи перевірки джерел коштів.

Для громадян це означає:

неможливість приховати купівлю або продаж житла;
обов'язкове підтвердження походження грошей;
підвищений ризик перевірок при великих покупках.
Такі зміни зроблять ринок нерухомості більш прозорим і зменшать кількість сумнівних угод.

Як підготуватися до нових правил?
Посилений моніторинг торкнеться не лише підприємців, а й звичайних покупців і продавців житла. Щоб уникнути проблем, варто:

Підтверджувати доходи документально. Якщо плануєте купівлю нерухомості, підготуйте довідки про доходи, договори дарування чи документи про спадщину.
Не знижувати суму в договорі. Податкова бачить повну вартість об'єкта, тому будь-які невідповідності можуть викликати запитання.
Слідкувати за рухом коштів на картці. Часті та однотипні перекази можуть виглядати підозріло.
Підготуватися до великих покупок завчасно. Якщо доходи не підтверджені, краще подбати про це до моменту укладання угоди.

Бачили вже? Хто що про це думає?

Невже "безробітні" представники укро-Ыліти не зможуть купляти нерухомість????
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 09:56

  Investor_K написав:
  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

Мене така ж хандра накрила. Невесело

А что случилось? Перестали доверять пану "вайныНеБудет", товарижчу голобородьку с его миндичами, татаровыми, ермаками и бакановыми?
Впервые узнали про колоссальную коррупцию и тотальную безграмотность украинской высшей верхушки?
Надоел дешёвый популизм? Не понравились тетки-торговки на должностях премьер-министра и энергетики??? Я уверен, что нынешняя министр энергетики не в состоянии отличить диод от резистора, а конденсатор от транзистора. Про генерацию электроэнергии тетка знает примерно столько, сколько пересічний знает про планкеоны, точки сингулярности и сверхновые звёзды, а может, и того меньше


Иностранные наблюдатели пишут: если зе-команда не начнет бороться с дезертирством, не запустит ракетную программу на полный ход - украинскому государству будет конец.
Это то, о чем я пишу с 2019 - негодяи просру.т свое государство, при таком управлении, по польский кордон.
Посему вкладывать какие либо деньги в киевскую недвижимость сейчас нет смысла.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:02

Даражай? Пнрспектива

Да, есть небольшой рост цен Кржн.
Причины понятны.
Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.
Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.
Вероятность 99,99%
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:24

  Frant написав:Да, есть небольшой рост цен Кржн.
Причины понятны.
Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.
Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.
Вероятность 99,99%


Да не только элита. Обычные, небогатые, можно сказать нищие люди тоже пытаются в Киеве схоронится.
Потому что альтернативы нет. Вот дайте альтернативу? Что делать в Польше или Чехии? Работать на заводе, отдавая всю зарплату за аренду и пожрать?
А с такими темпами продвижения есть шанс спокойно сдохнуть в Украине, есть непрерывное продвижение индивидуума во времени и пространстве, нет ничего вечного и стабильного. Важно статистически угадать сколько еще примерно осталось и выбрать оптимальный вариант. В Украине тупо комфортнее, до Киева им еще очень долго идти.В 2022 когда они отступили от Киева и начали наступление на Донбассе, я думал что прогорнут до Днепра максимум за год. Скоро пятый пойдет, они в Покровске увязли.
В Днепр они упрутся на десятилетие, а за Днепром еще крупные города- увязнут наглухо.
