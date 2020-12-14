RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12594125951259612597
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Бетон написав:
  maniachello написав:[quote="5910241:Господар Вельзевула"]https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-1k-kvartiri-zhk-greyt-great-prichalna-10-IDZn7Kr.html

Бетон,прокомментируй пожалуйста цену.
Голая такая 62 стоит.
Особенно понравилось про "премиальную сантехнику Гаппо"- я этот дрек в сарай не поставлю, хотя бы Импрезу чешскую от бедности.
Мое мнение- от силы трицатку вкинули за все про все, еще трицатку хотят сверху.

а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно? :shock:

61 таких цен нет - под 70
Этаж - неликвид
Аквариум - фигня какая-то
Ванны нет, хата холостяка . Вместо стола дурацкая дешёвая стойка
Свет очень бомжатский
В глазах рябит от дешманского дсп и кажется богато на первый взгляд
Ремонт 40

О часи настали. Вкинути в ремонт 1 кує/метр, і все одно «все дешман»((([/quote]Я памʼятаю, як ви розказували, коли робили ремонт в Херсоні, що укладаєтеся в межах 200-300 дол.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37018
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:33

  Hotab написав:Вкинути в ремонт 1 кує/метр, і все одно «все дешман»(((

Так завжди було.
Для кого - хліб дорогий, а для кого - діаманти дрібні!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23292
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:20

  Faceless написав:Я памʼятаю, як ви розказували, коли робили ремонт в Херсоні, що укладаєтеся в межах 200-300 дол.


Я думаю це навіть зараз (коли ціни на всі матеріали сильно піднялись) можливо, якщо все своїми руками, і ремонт рівня «волохатий валік по стіні зі ступенем рівності «як залишив забудовник» .
Може Долярек захоче похвалитись, коли зробить в своєму новобуд і. Вангую теж буде ДО 200-300 дол за метр.
Hotab
 
Повідомлень: 17219
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:46

  maniachello написав:
  Бетон написав:61 таких цен нет - под 70

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Z2Upi.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ZjKKw.html

Это несданный дом.
И через сколько лет сдача не скажет никто.
Для недостроя это дорого
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5715
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:При покупке квартиры в Польше у девелопера я заплатил налог 0%

сколько ты заплатил налога при покупке ХХ квартиры в Варшавском?
Прохожий
 
Повідомлень: 14222
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:26

  Господар Вельзевула написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-1k-kvartiri-zhk-greyt-great-prichalna-10-IDZn7Kr.html

Бетон,прокомментируй пожалуйста цену.
Голая такая 62 стоит.
Особенно понравилось про "премиальную сантехнику Гаппо"- я этот дрек в сарай не поставлю, хотя бы Импрезу чешскую от бедности.
Мое мнение- от силы трицатку вкинули за все про все, еще трицатку хотят сверху.

Я не Бетон, но, судя по тому что "объявление не активно" покупатели уже "прокомментировали")))
Прохожий
 
Повідомлень: 14222
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:35

  maniachello написав:а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно? :shock:

У італійців мода на санвузли зі скляною перегородкою в кімнату.
Ексгібіціоністи
UA
 
Повідомлень: 9908
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:39

  Бетон написав:
В глазах рябит от дешманского дсп и кажется богато на первый взгляд
Ремонт 40

Младец Бетон.
Мій глазомір вже по Києву не працює. Але 30 це ціна до ковідного періоду.
Напевно 40 для тих хто в теме?
UA
 
Повідомлень: 9908
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:39

  UA написав:
  maniachello написав:а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно? :shock:

У італійців мода на санвузли зі скляною перегородкою в кімнату.
Ексгібіціоністи

"дядя Петя ты дурак"(с)?

этой теме лет 8-10 и пришла она в моСк местного рагуля из фоток дорогих гостиниц ЮВА)))

сколько был в Италии в гостях никогда не видел такого в квартирах, в т.ч. в дорогих новостроях Милана, но ты фантазируй дальше, визуальный "эксперт" в 2х балаклавах)))

ксстати в Сплите хоть шторкой отгораживаются когда справляют естественную нужду?)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14222
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 12594125951259612597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17330838
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6803939
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 82613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron