Додано: Вів 02 гру, 2025 15:47

kingkongovets написав: Бетон написав: Прикиньте, там є люди, які рахують що Земля пласка)) я зараз серйозно



якщо це твої друзі по залу то цілком можливо)

В мене не має друзів в спортзалах.вдень прокурори, мєнти тренуються, принаймні, їх багато на протасовому, бо часто чутно що вони по телефону вирішують свої прокурорскькі справи.Пауерліфтинг це концентрація, злість, зосередженність. Я не теревеню, а знімаю стрес динамікою, вагами на снаряді.А от в держ.органах безліч забобонних недалеких людей, які не просто думають, а впевнені, що Земля пласка, вірять в астрологію, карти таро, в те, що сміття не можна виносити ввечері. Вони вважають, що гроші беруться самі по собі - з тумбочкиНа рахунок блату. Мене ніхто ніколи ніде не влаштовує. Я повинен всім. Мені - ніхто, вважаючи, що мені - не треба, я повинен сам.Сам після школи вступити до вузу, коли іншим батьки купували місця до юридичного, а я перся туди, куди ніхто не хотів.Думаєш я мріяв бути, прости Господи, мостовиком?Сам знайти роботу. Сам збирати на квартиру, коли іншим купували батьки, а я не як я, навпаки, купив квартиру батькам.Сьогодні в мене проблеми. Я більше не потрібен.