Faceless написав: Shaman написав: kingkongovets написав: з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік



і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття

трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...

Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?

kingkongovets написав: Shaman написав: назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...



на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди

за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?

kingkongovets написав: наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»

дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.