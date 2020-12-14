RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 18:36

  maniachello написав:
  kingkongovets написав:
вул. Регенераторна, 4к1
ЖК «Комфорт Таун»
Дніпровський район
1 кімната | 46 м² | 5-й поверх
90 000$

1к в бывшей промзоне на левом берегу
90 тысяч :shock:

мир окончательно сошёл с ума

Погодили мені еОселю на днях, так як на мені житло менше 52 кв.м. Мене зараз цікавить або Київ, або Ужгород. Лише ці 2 міста. Проте поки ні там, ні там ціни не є адекватні. Я маю на увазі здані новобуди з ремонтом. З поставкою через рік/два є багато хороших варіантів. Але такого, щоб "заїхав і живи" нема зовсім. Вчора дивився ринок Ужгорода, новобуди не в дупі міста з ремонтом вже продають від 4куе/метр. Це блін вже ціни Мюнхену чи Мадриду?

П.с. Я вже вклався в новобуд в Мукачеві з поставкою через півтора року, тож хочеться готове. Але готове по сумі не проходить по програмі, тому відмовився від неї і купівлі. Там є гранична ціна м2 для Києва та для обл.центрів.
П.с.2. До речі, по моєму новобуді в М. забудовник вже підняв ціну на 200уе/метр всього за 3 місяці. Тож зараз в Україні хіба розглядати ринок Харкова/Херсону в надії на мир.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:Київ, або Ужгород

Київ - столиця. Є в більший кількості робочі місця, інфраструктура, ВУЗи, медицина.

Ужгород тимчасово подорожчав через війну, але фундаментально там перспектив менше ніж в столиці.
foxluck
 
Повідомлень: 567
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 19:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  The_Rebel написав:Київ, або Ужгород

Київ - столиця. Є в більший кількості робочі місця, інфраструктура, ВУЗи, медицина.

Ужгород тимчасово подорожчав через війну, але фундаментально там перспектив менше ніж в столиці.
я взагалі на розумію як можна всерйоз порівнювати мегапереоцінений на моменті Ужгород, де взагалі нема чого робити і недооцінений через всім зрозумілі обставини Київ

але хто ми такі шоп це коментувати?

зи: Мукачево до речі дуже люблю, до Ужгорода абсолютно байдужий
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12055
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
