Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 03 гру, 2025 18:36
вул. Регенераторна, 4к1
ЖК «Комфорт Таун»
Дніпровський район
1 кімната | 46 м² | 5-й поверх
90 000$
1к в бывшей промзоне на левом берегу
90 тысяч
мир окончательно сошёл с ума
Погодили мені еОселю на днях, так як на мені житло менше 52 кв.м. Мене зараз цікавить або Київ, або Ужгород. Лише ці 2 міста. Проте поки ні там, ні там ціни не є адекватні. Я маю на увазі здані новобуди з ремонтом. З поставкою через рік/два є багато хороших варіантів. Але такого, щоб "заїхав і живи" нема зовсім. Вчора дивився ринок Ужгорода, новобуди не в дупі міста з ремонтом вже продають від 4куе/метр. Це блін вже ціни Мюнхену чи Мадриду?
П.с. Я вже вклався в новобуд в Мукачеві з поставкою через півтора року, тож хочеться готове. Але готове по сумі не проходить по програмі, тому відмовився від неї і купівлі. Там є гранична ціна м2 для Києва та для обл.центрів.
П.с.2. До речі, по моєму новобуді в М. забудовник вже підняв ціну на 200уе/метр всього за 3 місяці. Тож зараз в Україні хіба розглядати ринок Харкова/Херсону в надії на мир.
2
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 18:58
Київ, або Ужгород
Київ - столиця. Є в більший кількості робочі місця, інфраструктура, ВУЗи, медицина.
Ужгород тимчасово подорожчав через війну, але фундаментально там перспектив менше ніж в столиці.
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:05
Київ, або Ужгород
Київ - столиця. Є в більший кількості робочі місця, інфраструктура, ВУЗи, медицина.
Ужгород тимчасово подорожчав через війну, але фундаментально там перспектив менше ніж в столиці.
я взагалі на розумію як можна всерйоз порівнювати мегапереоцінений на моменті Ужгород, де взагалі нема чого робити і недооцінений через всім зрозумілі обставини Київ
але хто ми такі шоп це коментувати?
зи: Мукачево до речі дуже люблю, до Ужгорода абсолютно байдужий
2
