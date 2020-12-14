яку тєму?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Оналітєг каже продажі впали на 50%:
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:09
Тема с судами после покупки лично меня волновала всегда. В течение трех лет после покупки на вторичке - не было недели, чтоб я не вспомнил об этом и не посчитал сколько там осталось до истечения срока позывной давности.
А по истечении трех лет обмывал покупку второй раз, уже теперь как точно состоявшуюся.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:06
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судебных прецедентов, как мне говорили несколько нотариусов, в Украине почти нет.
Было стремно 70 куе в банк, а 180 куе налом застройщику. Вот это жим жим, действительно
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:37
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зафіксірованниє продажи - мабуть якогось дотичного до нього АН, бо що взагалі можна казати про ринок мільйонного міста з кількадесят доступних йому угод?
Клоун якийсь
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:05
Такого как в рашке со "схемой Долиной" я тоже у нас не слышал. Но бывает иначе - покупаешь, делаешь ремонт, а потом старый владелец через суд аннулирует сделку С ВОЗВРАТОМ СТОИМОСТИ, которая была по договору купли-продажи (в гривнах и без учета стоимости ремонта).
Я лично не влетал, но опытный нотариус рассказывал, что знает много случаев. Обычно завязано на детях бывшего владельца. Если я правильно понял, ребенок после продажи квартиры должен получить условия не хуже чем были, на этом часто строится схема. Но я не вникал в детали, могу ошибаться.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:15
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та все там зрозуміло.Взагалі цікавий нюанс.
Зараз глянув нашвидкую, з дитиною там взагалі прикольно:
"4. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття."
Продали квартиру коли дитині було два роки і він до 21 року може оспорювати це .
