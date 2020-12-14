Бетон написав:
Украинский выпускник
не понимает налоги
не понимает кредиты
не понимает контракты
не умеет вести переговоры
не умеет презентовать идеи.
Но зато может решать логарифмы
Украина по уровню образования в последних рядах.
Если посмотреть лекции Гарварда, то становится понятно, почему Франт увлекся Толстым, как Мурзик в пьесе Подерев'янського.
Если тебе так не нравится Украина, то едь в другую страну.
Брєд. Смішний брєд сиволапого ухилянта, бувшого трієшника.
Бетон, недарма я впевнений,що ти сидиш у Польщі.
Український випускник пересічного ВУЗу поняття не має про логарифми і інтеграли. Навіть про квадратичні рівняння.
Він типу гуманітарій, з купленим дипломом. В голові хаос і безсистемність. Вища освіта зараз - гірша, ніж середня в часи СРСР. Повір, я маю компетенцію, щоб таке говорити.
Які ще лекції Гарварда, Бєєє???
Ти безкінечно далекий від Гарварда, і від будь яких лекцій. Логарифми і квадратичні рівняння - вчать в школі, 10-11 клас. У ВУЗах вчать інтеграли, диференціали, теореми Коші, операції з матрицями і т. д.
Бєєє, не ганьбись, не показуй відсутність вищої освіти.
Краще, з'їж пиріжок з горохом і подивись відосики в Ютубі чи Тік Тоці.