Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:09
airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:50
в основании пирамиды маслова лежат безопасность и сон
Киев кстати приходил в запустение в 13-14 вв и по настоящему оклемался где-то в о второй половине 20
Терять значение он еще начал до монгольского нашествия - торговый путь из варяг греки вышел из моды еще за столетие до.
А между тем центры общественно-политической жизни тогда кроме Новгорода сместились в никому доселе не известные богом забытые Львов, Новогрудок и москву
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 09 гру, 2025 12:02, всього редагувалось 4 разів.
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:47
Яке воно кончене или нет? , за шо удалил сообщения , хотя бы культуры хватило написать за шо? и в ветке написать за што ты удаляеш?
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:54
некоторые несут пур.у 24/7 а некоторых за одно толерантное сообщение банят или тупо удаляют сообщение , типа я хазяин и мне не нравиться, не то настроение сеодня
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:59
Во времена Дяди Саши так.о не было, банил справедливо без суда и следствия . Наразі шо це таке?
Всем стать падлизами? и форум расцвет'т и запахнет?
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:02
fox767676 написав: airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг.
