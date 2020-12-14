RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:49

  UA написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.

В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.

Які саме новини?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:55

Перспективы

  UA написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.

В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.


"😡росія легалізувала масову конфіскацію житла на окупованих територіях

На болотах був прийнятий закон, який дозволяє окупаційним властям оголошувати житло "безгосподарним" і потім передавати його новим користувачам. Цей механізм буде діяти до 2030 року.

Квартири та будинки планують розподілити серед російських військових, силовиків і чиновників, яких завозять у регіон."

Украинские чиновники и бызнесмены - первые, первейшие кандидаты.
Маетки в Конче Заспе, Козине, Петрушках - очень жирные!

Укро чиновники уже готовят гуталин и крем для обуви, чтобы чистить сапоги новым хазяям.
На большее, чем чистильщики сапог и солдаты для особождения Польши от поляков, а Прибалтики от прибалтов, пусть не рассчитывают.

Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость у ухилянтов и неплательщиков налогов. Можно было бы еще одну армию создать, за счет эмигрантов. Но украинское тупое ворье не согласится у самих себя отобрать что либо.
Оно и за границу выпустило молодежь 18-22 года, абы скорее конвертировать территории в деньги и проиграть войну.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:03

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"? :mrgreen:
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу

Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость

Дивіться самі на себе не вийдіть :mrgreen:
