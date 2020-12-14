Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:30
Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:01
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:30
Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір? Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.
ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени-випускники бурс розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів" на думку випускників місцевих бурс?
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:50
Український бЫзнєс - вельми специфічний. В основному він звівся до дерибану СРСРівської власності, різання заводів на металолом. Пшениця і олія. Ще був чавун на СРСРівських потужностях, але раптом він закінчився, разом з дешевою електроенергією. Кабаків при дорогах набудували дофіга, більше, ніж в Європі - це реальне досягнення .
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:52
Зараз багато чого тут продається. Власники земель, заводів, пароплавів, газет і карьєрів - роблять саме те, що ви вказали. Ті, хто розуміє, що буде далі.
Ремонт продуктового рынка и перекладка плитки в метро - это самые нужные дела во время войны на истощение? Не масштабирование производства БПЛА и ракет?????
Украинская хуторянская Ылита, все эти бывшие лифтеры, шоферы, сантехники и клоуны с куриными мозгами, всеми силами старается проиграть войну. И у нее получается!
Владельцы особняков в Конче Заспе, Петрушках, Козине, даже не думают напрячься и пожертвовать часть своих богатств на оборону страны. Значит, горе побежденным!
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:36
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:44
бомж, в прямом смысле, будет учить собственника недвижимости в Европе, в Киеве бизнесу???
самому не смешно?
Думаешь, мои юристы или я не знаем как вести дела в Польше?
Ты хоть понимаешь разницу между арендой жилья и венчурными проектами уровня Tesla/SpaceX?
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:53
Наслідники скоропадського, грушевського, махна і вінниченки - повинні проїпати все в нуль, при їхніх методах управління. Наприклад, вони гордяться, що під час війни на виснаження - вони перекладають плитку в метро і реорганізують торгові центри. :
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:00
Бетон а ти педріло київське, доля київських лендлордів вже очевидна. Ну і бачу не зря тебе податкова польська натягувала. І твоїх юристів, які до речі скоріше коштували тобі цілого статку Така в Україні бидло-еліта, тут франт прав.
