Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:41

А які можуть бути проекти як війна?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:42

Дюрі-бачі а решта банків?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:58

  Hotab написав:Дюрі-бачі а решта банків?

В Приват принципово не хочу, бо там % не фіксовані, а решта відмовила взагалі... 1.5 роки тому ситуація була точно така.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:28

  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:46

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.

40 тисяч гривен это з.п. инженера. И знать нужно дофига.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:30

У мене зарплата 25000 грн. І пашу так, що аж спина болить і руки тремтять
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:43

  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

А можно без емоцій ? а більше конкретики ... якщо тобі запропонували 70% першого внеску, то у тебе білий, гарантований заробіток дуже невеликий ..
+ завжди правило - всі внески по кредиту, не більше 50% від заробітку
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что еще раз подтверждает то, что возня с кредитами на квартиры в Украине не имеет смысла
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:16

  smdtranz написав:что еще раз подтверждает то, что возня с кредитами на квартиры в Украине не имеет смысла

Не нужно так безапеляционно ...
Многие успешно покупали квартиры в кредит

Нужно очень осторожно участвовать в различных гос.программах ...

"Це ж було вже" (с) Кучма

Было же много програм ... и всё заканчивалось одинаково - государство переставало компенсировать %% про кредиту
Почему кто-то решил, что в этот раз будет по-другому ?

Влезать в такое нужно только с чётким осознанием, что рано или поздно останешься с комерческими %% ставками по кредиту
Или иметь высокий доход, чтобы побыстрее закрыть кредит

PS. Хотя и знаю счастливчиков, которые успешно влезли в молодежный кредит(тогда ещё) и, когда государство перестало компенсировать, то остаток по кредиту был небольшой
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:27

У мене колеги по службі в 22-23 роках взяли кредит в 25 році. Саме є-оселю. І під нормальний % першого внеску. Щоправда не Київ і світла з/п біля 70 т грн
Можливо Дюр бачив захоче відкрити деталі, якщо не суму зп, то хоч %% помісячного платежу від розміру світлого доходу. Який він просив і на який банк погодився. Щоб зрозуміти все ж.
