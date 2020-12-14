|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:41
А які можуть бути проекти як війна?
hxbbgaf
Повідомлень: 22941
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:42
Дюрі-бачі а решта банків?
Hotab
Повідомлень: 17322
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
6
6
4
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:58
Hotab написав:Дюрі-бачі
а решта банків?
В Приват принципово не хочу, бо там % не фіксовані, а решта відмовила взагалі... 1.5 роки тому ситуація була точно така.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5754
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 641 раз.
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:28
Дюрі-бачі написав:
Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.
BIGor
Повідомлень: 10400
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1900 раз.
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:46
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.
40 тисяч гривен это з.п. инженера. И знать нужно дофига.
Бетон
Повідомлень: 5797
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 472 раз.
3
2
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 14:30
У мене зарплата 25000 грн. І пашу так, що аж спина болить і руки тремтять
Investor_K
Повідомлень: 11054
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 14:43
Дюрі-бачі написав:
Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
А можно без емоцій ? а більше конкретики ... якщо тобі запропонували 70% першого внеску, то у тебе білий, гарантований заробіток дуже невеликий ..
+ завжди правило - всі внески по кредиту, не більше 50% від заробітку
pesikot
Повідомлень: 12856
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 15:07
что еще раз подтверждает то, что возня с кредитами на квартиры в Украине не имеет смысла
smdtranz
Повідомлень: 726
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 119 раз.
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 15:16
smdtranz написав:
что еще раз подтверждает то, что возня с кредитами на квартиры в Украине не имеет смысла
Не нужно так безапеляционно ...
Многие успешно покупали квартиры в кредит
Нужно очень осторожно участвовать в различных гос.программах ...
"Це ж було вже" (с) Кучма
Было же много програм ... и всё заканчивалось одинаково - государство переставало компенсировать %% про кредиту
Почему кто-то решил, что в этот раз будет по-другому ?
Влезать в такое нужно только с чётким осознанием, что рано или поздно останешься с комерческими %% ставками по кредиту
Или иметь высокий доход, чтобы побыстрее закрыть кредит
PS. Хотя и знаю счастливчиков, которые успешно влезли в молодежный кредит(тогда ещё) и, когда государство перестало компенсировать, то остаток по кредиту был небольшой
pesikot
Повідомлень: 12856
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 15:27
pesikot
У мене колеги по службі в 22-23 роках взяли кредит в 25 році. Саме є-оселю. І під нормальний % першого внеску. Щоправда не Київ і світла з/п біля 70 т грн
Можливо Дюр бачив захоче відкрити деталі, якщо не суму зп, то хоч %% помісячного платежу від розміру світлого доходу. Який він просив і на який банк погодився. Щоб зрозуміти все ж.
Hotab
Повідомлень: 17322
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
6
6
4
