Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 16 гру, 2025 18:54
Hotab написав: UA написав: Ірина_ написав:
Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!
З повагою,
Бажаю Анні чоловіка виконроба
Якого чоловіка побажаємо УА?
Неважливо, головне з хорватським паспортом, щоб УА натуралізувати по воззʼєднанню сімʼї.
ты б своим супругом Мгамбой похвастался
Который чёрен как обугленное полено и у которого "салями" размером как то полено
Додано: Вів 16 гру, 2025 19:03
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає?
Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь
продати активи на дні перед стрімким ростом?
