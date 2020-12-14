|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 16 гру, 2025 21:15
Damien написав: kingkongovets написав:
Damien написав:Я не против всяких теорий заговора, но все равно непонятно - какую цель преследует Dragon Capital(который владелец фінанс юей та мінфіну), создавая псевдо рейтинг, в котором его самого нет вообще, а на первых местах стоят всем известные Интергал, Столица и DIM?
ну звичайно ж виключно для того, щоб надати вам обʼєктивну та неупереджену інформацію)
це ж Дрегон)
тому не забивайте собі голову всілякими теоріями заговору, смачного)
Ну, в общем, нет объяснения?Только пуки в лужу?
пуки в лужу це твої «аналітичні» висновки)
я ж кажу - займайся краше пошуками зради та корупціі, як ти любиш, і не забивай собі голову речами, до яких ти ще не доріс, оналітєг)
kingkongovets
Повідомлень: 12072
З нами з: 05.06.16
2
Додано: Вів 16 гру, 2025 22:38
Hotab написав: Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Якого? Року.
Друзенко сказал в 26м
Бетон
Повідомлень: 5810
З нами з: 17.12.22
Додано: Вів 16 гру, 2025 22:39
Damien написав: Бетон написав: Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає?
Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь
Спешить продавать надо не сейчас, а когда будет фактически случившееся окончание войны. Это будет пик цен за 10 лет(начиная с 2020). Думаю, что несколько месяцев цены продержаться на пике, до года. А дальше- несколько лет цены только вниз.
Логично.
Подожду ещё
Бетон
Повідомлень: 5810
З нами з: 17.12.22
Додано: Вів 16 гру, 2025 23:04
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Якого? Року.
Друзенко сказал в 26м
У нас, я смотрю, уже традиция каждый год под Новый год обострение с прогнозами.В прошлом году Гордон, сейчас этот.
Когда-то закончится.
посетитель
Повідомлень: 1568
З нами з: 22.12.18
Додано: Вів 16 гру, 2025 23:30
kingkongovets написав:
Damien написав:Я не против всяких теорий заговора, но все равно непонятно - какую цель преследует Dragon Capital(который владелец фінанс юей та мінфіну), создавая псевдо рейтинг, в котором его самого нет вообще, а на первых местах стоят всем известные Интергал, Столица и DIM?
пуки в лужу це твої «аналітичні» висновки)
я ж кажу - займайся краше пошуками зради та корупціі, як ти любиш, і не забивай собі голову речами
, до яких ти ще не доріс, оналітєг)
Тебе, слава Богу, не стоит никогда беспокоится о выделенном в тексте. Для того, чтобы "забить голову", нужно иметь, как минимум, в той голове мозг. А не только деньги и большую кучу самомнения.
Damien
Повідомлень: 1049
З нами з: 28.04.20
