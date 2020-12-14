|
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:11
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.
Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.
Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.
Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.
Додано: Сер 17 гру, 2025 16:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якраз потрапив на момент коли вода стрімко прибувала, навіть трохи очканув
