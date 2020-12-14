Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:06
а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
kingkongovets
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:11
kingkongovets написав:а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.
Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.
Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.
Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.
Faceless
Модератор
Додано: Сер 17 гру, 2025 16:25
kingkongovets написав:а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.
Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.
Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.
Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.
якраз потрапив на момент коли вода стрімко прибувала, навіть трохи очканув
kingkongovets
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:00
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Якого? Року.
Друзенко сказал в 26м
А Соскін казав і каже, що на 10 років, то десь до 32го
flyman
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:37
Шановні форумчани!
Вийшов новий
Рейтинг забудовників західного регіону України: всі особливості місцевих новобудов
Рейтинг забудовників західного регіону України: всі особливості місцевих новобудов
Забудовники України та світу
Ірина_
Модератор Форуму
