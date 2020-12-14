|
|
|
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:11
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.
Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.
Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.
Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.
Додано: Сер 17 гру, 2025 16:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якраз потрапив на момент коли вода стрімко прибувала, навіть трохи очканув
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:00
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:37
Шановні форумчани!
Вийшов новий
Ми старалися максимально охопити питання, які будуть корисні і на часі. На нашому телеграм-каналі порівняли рейтинги за рік, можете почитати там ще інші матеріали: Київ та передмістя, Львів та передмістя
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якщо вже не тільки про КРЖН ...
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ефект низької бази
Додано: Сер 17 гру, 2025 20:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Україні врегулюють діяльність ріелторів на законодавчому рівні
Додано: Чет 18 гру, 2025 00:58
"Цікаве питання, М.В., будемо полемізувати"(с)
Як рієлтори працюють зараз
Юридично
У 90% випадків:
ФОП 3 група
КВЕД типу 68.31 «Агентства нерухомості»
Договір на консультаційні / інформаційні послуги
Не агентський договір, не представництво інтересів, не довірче управління.
Фактично
Моніторять OLX / ЛУН / телеграм
Дзвонять власнику щоб впихнуть ексклюзив
Беруть задаток, аванс, бронь
Тримають гроші у себе
Рієлтор НЕ МАЄ ПРАВА
приймати задаток
зберігати гроші сторін
виконувати функції «третьої сторони»
Бо це:
фінансова послуга
або ескроу
або депозитне зберігання коштів
Рієлтори це обходять, називаючи гроші бронювання, гарантійний платіж, аванс за консультацію
Юридично — фуфло
Мабуть:
30% рієлторів зникнуть, а може і ніт, хз
50% будуть працювати як і раніше по сірому
20% — нормалізуються
Ну и подсветил ии как в Польше и Германии
Германия
регулируется торговым законом — нужен допуск, требования к репутации, финансовой устойчивости и т.д.; есть MaBV (правила для маклеров и застройщиков). Это фактически «входной фильтр».
Польша: нет единого «жёсткого» лицензирования для каждого агента как в Германии, но есть профессии, где требуются сертификаты; растёт практика профессиональной сертификации и страхования ответственности. Контролируется договорным правом и отраслевыми стандартами
|