Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
kingkongovets
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.

Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.

Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.

Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.

R&B News│ Форум│ Чат
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.

Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.

Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.

Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.

R&B News│ Форум│ Чат
якраз потрапив на момент коли вода стрімко прибувала, навіть трохи очканув
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:00

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Якого? Року.

Друзенко сказал в 26м

А Соскін казав і каже, що на 10 років, то десь до 32го
flyman
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:37

Шановні форумчани!

Вийшов новий Рейтинг забудовників західного регіону України: всі особливості місцевих новобудов

Ми старалися максимально охопити питання, які будуть корисні і на часі. На нашому телеграм-каналі порівняли рейтинги за рік, можете почитати там ще інші матеріали: Київ та передмістя, Львів та передмістя

Забудовники України та світу
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чернігів – у топі міст із найшвидшим зростанням цін на житло: квартири подорожчали до 18% за рік (Відео)
Чернігів увійшов до рейтингу міст із найшвидшим зростанням цін на житло. За 2025 рік у нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців


Якщо вже не тільки про КРЖН ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:Чернігів – у топі міст із найшвидшим зростанням цін на житло: квартири подорожчали до 18% за рік (Відео)
Чернігів увійшов до рейтингу міст із найшвидшим зростанням цін на житло. За 2025 рік у нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців


Якщо вже не тільки про КРЖН ...
ефект низької бази
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Україні врегулюють діяльність ріелторів на законодавчому рівні

https://delo.ua/news/v-ukrayini-vreguly ... ni-457096/
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 00:58

  kingkongovets написав:В Україні врегулюють діяльність ріелторів на законодавчому рівні

https://delo.ua/news/v-ukrayini-vreguly ... ni-457096/

"Цікаве питання, М.В., будемо полемізувати"(с)

Як рієлтори працюють зараз

Юридично

У 90% випадків:
ФОП 3 група
КВЕД типу 68.31 «Агентства нерухомості»
Договір на консультаційні / інформаційні послуги
Не агентський договір, не представництво інтересів, не довірче управління.

Фактично
Моніторять OLX / ЛУН / телеграм
Дзвонять власнику щоб впихнуть ексклюзив
Беруть задаток, аванс, бронь
Тримають гроші у себе

Рієлтор НЕ МАЄ ПРАВА
приймати задаток
зберігати гроші сторін
виконувати функції «третьої сторони»
Бо це:
фінансова послуга
або ескроу
або депозитне зберігання коштів

Рієлтори це обходять, називаючи гроші бронювання, гарантійний платіж, аванс за консультацію
Юридично — фуфло

Мабуть:
30% рієлторів зникнуть, а може і ніт, хз
50% будуть працювати як і раніше по сірому
20% — нормалізуються

Ну и подсветил ии как в Польше и Германии

Германия
регулируется торговым законом — нужен допуск, требования к репутации, финансовой устойчивости и т.д.; есть MaBV (правила для маклеров и застройщиков). Это фактически «входной фильтр».

Польша: нет единого «жёсткого» лицензирования для каждого агента как в Германии, но есть профессии, где требуются сертификаты; растёт практика профессиональной сертификации и страхования ответственности. Контролируется договорным правом и отраслевыми стандартами
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.

Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:

на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)

на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн

на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)

на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)

на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)

на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Віталій Кличко
kingkongovets
