Форуми
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 18:48

  kingkongovets написав:Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.

Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:

на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)

на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн

на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)

на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)

на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)

на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Віталій Кличко

На компенсацію вкладеного Столаром з КГС пару млрд. грн?
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 18:55

  kingkongovets написав:В Україні врегулюють діяльність ріелторів на законодавчому рівні

https://delo.ua/news/v-ukrayini-vreguly ... ni-457096/

Яка сила примушує потенційного орендаря/покупця дзвонити по об'явам в яких вказано розмір комісії, назву агенції?
На порталах об'яв можна галочку поставити "приватна особа" чи "власник"
Дім ріа навіть відеоперевірку об'яв проводить.
Все одно клюють на об'яви рил. Які в 30-50% фейкові.
Справа не в рилах. Справа в рівні населення.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 19:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Яка сила примушує потенційного орендаря/покупця дзвонити по об'явам в яких вказано розмір комісії, назву агенції?
На порталах об'яв можна галочку поставити "приватна особа" чи "власник"
Дім ріа навіть відеоперевірку об'яв проводить.
Все одно клюють на об'яви рил. Які в 30-50% фейкові.
Справа не в рилах. Справа в рівні населення.
тупість, обмеженість і банальна лінь - це базові чинники успішності 99% усіх утилітарних додатків і веб сервісів, це вам підтвердить будь-який айтівець

якщо є можливість не вмикати мозок люди його і не вмикають

до речі галку треба ставити не там, а в графі «без комісіі»

а про те що діяльність рилів буде врешті решт упорядкована і ліцензована я пишу вже років 10

ось тільки це скоріш за все буде йти в одному пакеті з визнанням рилів налоговими агентами зі всіма витікаючими, про що я теж вже писав

зи: а де це ви побачили 2 ярди на покриття шкоди Столара і К?
не вигадуйте ото
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:29

  kingkongovets написав:Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.

Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:

на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)

на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн

на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)

на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)

на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)

на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Віталій Кличко

Це при якому курсі доллара?
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:58

  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь


Где?
У вас дорого уже.Опиздав.
У нас пока еще не совсем дешево, максимум по котловану отдают.
Хочу половину от котлована, тогда вижу смысл рисковать.
Но спрос от беженцев с донецкой не дает падать ниже. Недалеко пацаны отошли,конечно, мы тут ржем всем селом,глядя на их покупки. Апогей- квартира возле ЮМЗ успешно куплена беженцами :mrgreen:
Да и глядя на прессинг зеленых по ФОПам,светить майно и бабло не хочется вообще, завтра коллективизацию и раскруркуливание устроят, благо нквд уже есть.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:28


Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:34

  kingkongovets написав:ось тільки це скоріш за все буде йти в одному пакеті з визнанням рилів налоговими агентами зі всіма витікаючими, про що я теж вже писав

Уявляйте вираз фейса автора піїтиці коли йому скажуть, шо оренда яка коштувала 250 евро тепер коштує 315 евро бо рил тепер податковий агент?

  kingkongovets написав:зи: а де це ви побачили 2 ярди на покриття шкоди Столара і К?
не вигадуйте ото

Шо? Дофінансування КМБ через емісію акцій знову відкладено?
Приватизация прибутків
Націоналізація збитків
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:44

  Господар Вельзевула написав:Да и глядя на прессинг зеленых по ФОПам,светить майно и бабло не хочется вообще, завтра коллективизацию и раскруркуливание устроят, благо нквд уже есть.

Вам прямо кажуть - Корейський сценарій.
Вчить Чучхе, Сонгун та переходьте на нове літочислення
Зараз 47 рік
