RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12633126341263512636
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:54

  барабашов написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь


Где?
У вас дорого уже.Опиздав.
У нас пока еще не совсем дешево, максимум по котловану отдают.
Хочу половину от котлована, тогда вижу смысл рисковать.
Но спрос от беженцев с донецкой не дает падать ниже. Недалеко пацаны отошли,конечно, мы тут ржем всем селом,глядя на их покупки. Апогей- квартира возле ЮМЗ успешно куплена беженцами :mrgreen:
Да и глядя на прессинг зеленых по ФОПам,светить майно и бабло не хочется вообще, завтра коллективизацию и раскруркуливание устроят, благо нквд уже есть.

Ты думаешь что та стая кошляковских у*** в пикселе, что вдвадцатером откуярила и запаковала троих идущих на работу парней сегодня в 8утра в 150метрах от здания бывшего НКВД на Чкалова, и есть будущие кадры возрождаемого в укргулаге репрессивного органа? Эта ссученная босота?

И журналисты молчат
телохранитель бени сейчас охраняет зе, это покаковски и хто на ком стоял?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12633126341263512636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17367610
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6821339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5209)
19.12.2025 01:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.