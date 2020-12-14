барабашов написав:Господар Вельзевула написав:
Где?
У вас дорого уже.Опиздав.
У нас пока еще не совсем дешево, максимум по котловану отдают.
Хочу половину от котлована, тогда вижу смысл рисковать.
Но спрос от беженцев с донецкой не дает падать ниже. Недалеко пацаны отошли,конечно, мы тут ржем всем селом,глядя на их покупки. Апогей- квартира возле ЮМЗ успешно куплена беженцами
Да и глядя на прессинг зеленых по ФОПам,светить майно и бабло не хочется вообще, завтра коллективизацию и раскруркуливание устроят, благо нквд уже есть.
Ты думаешь что та стая кошляковских у*** в пикселе, что вдвадцатером откуярила и запаковала троих идущих на работу парней сегодня в 8утра в 150метрах от здания бывшего НКВД на Чкалова, и есть будущие кадры возрождаемого в укргулаге репрессивного органа? Эта ссученная босота?
И журналисты молчат
телохранитель бени сейчас охраняет зе, это покаковски и хто на ком стоял?