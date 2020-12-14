RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12637126381263912640
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 16:41

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:kingkongovets

вчера видел объявление
набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно,
ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня.
там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены.
но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
а памʼятаєте як дехто тут глузував з прибутків «врозеточників»?
отож

без гарантии...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 16:55

  kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html
При тому що людей у війську вже нема куди дівати. Вони навіть майорам особистих водіїв стали по штату приписувати
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12637126381263912640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17378906
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6826793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84946
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6870)
22.12.2025 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.