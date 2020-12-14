|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:37
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Додано: Сер 24 гру, 2025 12:55
Олежан
так надо было по классике в такой ситуации сказать «ой, у меня сегодня не выходит, здоровье подвело, давайте через неделю встретимся» и поменять цену в объяве на тысяч 3 вверх
а потом сказать «та мне уже больше предложили»
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:30
Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Какая-то аксиома Эскобара
Додано: Сер 24 гру, 2025 16:11
Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Додано: Сер 24 гру, 2025 16:31
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Додано: Сер 24 гру, 2025 16:33
foxluck написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Какая-то аксиома Эскобара
Возможно
Давайте ваш варик
Додано: Сер 24 гру, 2025 16:34
Hotab написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Есть там резервный ввод
Додано: Сер 24 гру, 2025 16:56
fler написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:05
Бетон написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.
