Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 12:55

Олежан так надо было по классике в такой ситуации сказать «ой, у меня сегодня не выходит, здоровье подвело, давайте через неделю встретимся» и поменять цену в объяве на тысяч 3 вверх :mrgreen:
а потом сказать «та мне уже больше предложили»
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 731
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Какая-то аксиома Эскобара :)
foxluck
 
Повідомлень: 570
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:11

  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:31

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?

Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Hotab
 
Повідомлень: 17408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:33

  foxluck написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Какая-то аксиома Эскобара :)

Возможно
Давайте ваш варик
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:34

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?

Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора

Есть там резервный ввод
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:35

  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба". :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6026
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 16:56

  fler написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба". :D

От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:05

  Бетон написав:А поки я буду стригти вас на бабло)


Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
