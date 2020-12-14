RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:14

Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:40

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:А поки я буду стригти вас на бабло)


Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.

от ЭТОЙ "мелочи" зависит почти вся жизнь

бабло побеждает зло(с)
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:27

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:А поки я буду стригти вас на бабло)


Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.

Деньги не имеют значения.
Кто вернёт мне 4 года жизни?
Мне нравится созидание, когда из картинки появляется реальность. Это и поднятие металлических предметов в зале, не даёт сойти с ума
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:42

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:А поки я буду стригти вас на бабло)


Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.

Деньги не имеют значения.
Кто вернёт мне 4 года жизни?
Мне нравится созидание, когда из картинки появляется реальность. Это и поднятие металлических предметов в зале, не даёт сойти с ума

Суходрочька какая то , даже обижаете сильно коллег по форуму
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:21

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?

Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора

Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:24

  UA написав:Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.

Сьогодні не відключають, а завтра почали.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:35

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба". :D

От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)

Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:36

А взагалі парикмахер - це непогана професія у бетона
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:43

  Investor_K написав: Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?

пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером, :mrgreen: не совсем бесплатно так как машинка стоит денег
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:47

  Investor_K написав:А взагалі парикмахер - це непогана професія у бетона

и тут главное , жену я под машинку не рискну постричь,чтобы не умереть молодым :shock: , а у её парикмахера запись на месяц :shock:
