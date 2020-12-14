|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:52
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером,
Я вважаю, що чоловіки кращі парикмахери ніж жінки.
Самый лучший парикмахер ты сам
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4194
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:19
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером,
не совсем бесплатно так как машинка стоит денег
Охренеть.
У меня тоже Мозер, набор. Жена налысо болванит, меньшей машинкой иногда бороду корнаю.
Вот тут очень разумно, Мозер тема четкая и шлятся по этим гомоподобным барбершопам нам не в масть.
Первый раз горжусь своим земляком Вадимом.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1075
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17387082
|
|
|1380
|6830506
|
|
|3
|85244
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|