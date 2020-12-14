Що тут, жирний хуєсос вішає локшину на вуха?)
Цемент - кидай нюхати клей)
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:56
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Додано: Суб 27 гру, 2025 09:22
Дорожай все потужніший.
І відповіді самостійних керманичів-дерибаничіа, все дальші і більші. "Фламінго" сотнями летять, правда, лише на відосиках. Корупціонерів пачками садять, реквізують у них міліарди доларів, готують інженерів, запускають оборонку?
Может, таки пора клоунов в тюрьму, покуда они не добили полностью то, что получили обманным путем?
Они заслужили по 15 лет с конфискацией, все эти "слуги" и прочие клоуны
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:12
Чомусь мені здається, що з 27.12.2025 почався відлік дешевія у Києві, глобального дешевія.
Навіть корупція і дерибан - не зможуть розігнати ціни в будинках без води, опалення, електроенергії.
Знову ж, напівграмотні клоуни і торговки на найвищих посадах під час війни на знищення, випуск сотень тисяч молодих людей 18-22 років за кордон, я так розумію, це зроблено за вказівкою Путіна?
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:25
В Славутич второй раз прилетело
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:52
Бетон, скоро ти залишишся без роботи.
Ніхто не стане купляти у тебе квартири в 25-поверхових неохрущах без електроенергії, води і тепла.
Я ж попереджував місцевих тваринок, що наразі актуальні тушонка, крупи, сухарі, борошно, дрова. Ну і хатина з піччю, за 50-200 км від столиці країни клоунів і крєпкіх бесхозяйствєнніков
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:10
Отут я з Вами вперше згоден!!!
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
франты проти клоунов
камо грядеши ?
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:30
Пан вже закупив крупи, борошно, дрова, тушонку чи все ще дрочить на даражай нерухомості в агонізуючій країні з нікчемними акторами, торговками і шоферами на чолі?
Де рили новобудівці?
Де розказні про скажений попит, про черги під вікнами ларьків з продажу неохрущів?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 27 гру, 2025 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:34
Поки що розгон зради не потрібний.
Закінчиться це все б*** тоді можна всіх мішати.
Але вже видно що діюча олігархічна модель довела Країну до руїни.
Після перемиря потрібно все вкрадене з 90-х конфісковувати, а всіх хто вкрав до Бєні грати в підкидного дурачка.
Якщо все так і залишити, то два листа фанери буде жалко для забиття вікон
