Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:56

  Bobua написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Нужно запомнить одно.
Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает


Да.
Святая правда.
А сейчас тем более- оснований для провоцирования конфликта, избиения и ограбления вовсе не нужно, кто там потом поверит ухилянту что у него сотка на лопатнике была.
Да и вообще, кто там того ухилянта искать будет.
Интересно,что было с собой у того безымянного трупа, найденного в Тисе с связанными руками?


А обов`язково мало щось бути?
Чи досить і самого факту, що йде за кордон, а отже -- може ж мати гроші на рахунках...
Цікаво, чи складно і/або небезпечно злодіям виводити гроші, якщо отримають смартфон і всі паролі?

Єдиний плюс у такому випадку -- ліміти.
Але чи будуть фінтех компанії обмежувати перекази і вимагати підтвердження особи, у випадку нетипових переказів на чужі рахунки...? 🤔

краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
anduzenko
Повідомлень: 317
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:25

В Славутич второй раз прилетело

Зображення
Бетон
Повідомлень: 5859
З нами з: 17.12.22
Подякував: 208 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:40

комісія

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Зображення


Как там цені себя ведут ? Па 100 можно будет взять ?

Па 300-400 за метр2, можливо, будуть бажаючі.

Залежить як вирішить комісія, може бути що весь будинок під знесення, а може лише демонтаж 2-3 верхіх поверхів у пошкодженій будівлі. А може дозволять наростити моноліт до поверховості "як було". А може, вирішать, що монолітні ОК.
Для Па 300-400 ще далеко.
flyman
Повідомлень: 41919
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:56

Frant
коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:13

  Hotab написав:Frant
коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?


А яка ситуація взагалі в місті ? Світло , опалення, вода, газ ?
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3142 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:40

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Frant
коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?


А яка ситуація взагалі в місті ? Світло , опалення, вода, газ ?

Хе-рова.
Лівий берег, майже весь, неначе, без тепла, води, електроенергії.
Треба дякувати за це зеленському, міндичу, татаровим, єрмакам, міністрам торговкам. Ну і путінській армії.
Коли двоє гравців (українська Ыліта) і путінська армія грають в одні ворота, процес йде швидко.

Дарница без света, без воды, без цетрализов. тепла
Бетон
Повідомлень: 5859
З нами з: 17.12.22
Подякував: 208 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:42

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Зображення


Как там цені себя ведут ? Па 100 можно будет взять ?
Па 300-400 за метр2, можливо, будуть бажаючі.

Залежить як вирішить комісія, може бути що весь будинок під знесення, а може лише демонтаж 2-3 верхіх поверхів у пошкодженій будівлі. А може дозволять наростити моноліт до поверховості "як було". А може, вирішать, що монолітні ОК.
Для Па 300-400 ще далеко.

Та який знос.
Пінопласт приліплять і готово
Це ж вже було
Бетон
Повідомлень: 5859
З нами з: 17.12.22
Подякував: 208 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 13:53

Frant
Я не радію. Нема з чого радіти.
Я нагадую ваші ж розповіді, що ламповий хрущ - то є ням-ням, а новобуди - то гівно. Але в новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори». А в лампових хрущах пенсіонери максимум на демонстрацію вийдуть.
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:29

Frant

Новобуди на генераторах довго не протягнуть


Генератори є різні. Побутові на 3-5 кВт, напівпромислові на 20+, або промислові на 100+
Всі мають ламатись за пару тижнів?
UNcamp на сотні людей 24*7 сидить на генераторах, лиш недавно почали сонце використовувати.
Нічого, не зламались через тиждень.

А інвертори з батареями теж на тиждень?


Платоспроможні люди повинні


То ви скільки грошей даєте?
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:33

Frant

А ви скільки?


Хіба я це пропонував?
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
