Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:44

  Freza написав:Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно

винница и ужгород не выдержат еще +4 млн населения
Олежан
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:44

Яке у вас місто?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 16:28

  fox767676 написав:
  Hotab написав:новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори»


розбирали вже
тих генераторів вистачає на ліфти та водонасоси
в хрущах ліфтів нема , водопостачання і так працює, плюс є газ для готовки

Опалення «розбирали»?
Як там ТЕЦ , яка гріє хрущі?
Hotab
 
Повідомлень: 17430
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 16:29

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?

пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )

Він живе в центрі. І не пенсіонер. Флудить і понтується тут
Hotab
 
Повідомлень: 17430
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
