Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:44
Freza написав:
Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно
винница и ужгород не выдержат еще +4 млн населения
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:44
Яке у вас місто?
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:28
fox767676 написав: Hotab написав:
новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори»
розбирали вже
тих генераторів вистачає на ліфти та водонасоси
в хрущах ліфтів нема , водопостачання і так працює, плюс є газ для готовки
Опалення «розбирали»?
Як там ТЕЦ , яка гріє хрущі?
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:29
pesikot написав: Investor_K написав:
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )
Він живе в центрі. І не пенсіонер. Флудить і понтується тут
