Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:44
Яке у вас місто?
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:28
fox767676 написав: Hotab написав:
новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори»
розбирали вже
тих генераторів вистачає на ліфти та водонасоси
в хрущах ліфтів нема , водопостачання і так працює, плюс є газ для готовки
Опалення «розбирали»?
Як там ТЕЦ , яка гріє хрущі?
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:29
pesikot написав: Investor_K написав:
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )
Він живе в центрі. І не пенсіонер. Флудить і понтується тут
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:02
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:05
Заходьте на мою авторську гілку. Там багато корисноі інформаціі. Тема за декілька місяців набрала майже 300000 переглядів. Це топ темв форума
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:11
Investor_K написав:Заходьте на мою авторську гілку. Там багато корисноі інформаціі. Тема за декілька місяців набрала майже 300000 переглядів. Це топ темв форума
Ви бота поставили, щоб сторінку оновлював?
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:16
Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
Востаннє редагувалось UA
в Суб 27 гру, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:18
Freza написав:
Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно
смартфон паложен кожному коммунальному сантехнику от міськради ?
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:22
Faceless написав:
Investor_K написав:Заходьте на мою авторську гілку. Там багато корисноі інформаціі. Тема за декілька місяців набрала майже 300000 переглядів. Це топ темв форума
Ви бота поставили, щоб сторінку оновлював?
я ніколи ні на кого не скарживця , ви не дате збрехати але эту ветку я бы закрыл, и поскаржусь , ши шмурдяк
