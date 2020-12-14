RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12652126531265412655>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:23

  Vadim_ написав:
  Freza написав:Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно

смартфон паложен кожному коммунальному сантехнику от міськради ?

Сантехник це заможна людина
Дивне питання
UA
 
Повідомлень: 9995
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:23

  UA написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна

В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш

Злити воду у сучасному будинку- це 3-4 тисячі людей треба десь розселити.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:28

  UA написав:
  Vadim_ написав:
  Freza написав:Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно

смартфон паложен кожному коммунальному сантехнику от міськради ?

Сантехник це заможна людина
Дивне питання

так , але не коммунальний
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:34

Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:43

  Investor_K написав:Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.

тоесть , ві заявляете что там деб илы?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:48

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.

тоесть , ві заявляете что там деб илы?

Він починає мати основний заробіток з інших джерел.
Вадиме, ви занадто категоричний та радикальний у висновках та судженнях. В моїй темі ви знайдете інфо, як правильно мислити та формулювати речення.
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 27 гру, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:55

  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна


Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 27 гру, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3143 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:55

  UA написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна

В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш

ты там это, не особенно заливай сливу, сливальщик )))
Прохожий
 
Повідомлень: 14241
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:59

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна

В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш

ты там это, не особенно заливай сливу, сливальщик )))

Повністю Вас підтримую. Треба триматись і боротись, а не зливатись
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:00

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.

тоесть , ві заявляете что там деб илы?

Він починає мати основний заробіток з інших джерел.
Вадиме, ви занадто категоричний та радикальний у висновках та судженнях. В моїй темі ви знайдете інфо, як правильно мислити та формулювати речення.

мабуть, але мені достатьно 8 класов и советской армии + двор что бі видеть шо и как
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12652126531265412655>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17396561
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6834969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 85709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10427)
27.12.2025 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.