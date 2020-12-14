RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12654126551265612657
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 15:51

Пофесор про нерухомість

Пофесор про нерухомість

Комент:
Я не розумію тоді, чому ми вже 3 місяці не можемо продати 3-к "сталінку" 84 м2 із свіжим ремонтом і меблями з власним бомбосховищем і 2ма балконами за 84.000 (по 1.000 за м2)? І агннство мовчить, як риба (шкодую, що зв'язалися з ними, забрали документи в сейф і якщо ми хочемо забрати їх назад, то мусимо сплатити пеню 4.000 дол)? Купували "убиту" під ремонт за 95.000, ще 15.000 вклали в ремонт, і не можемо продати за 84.000! З ремонтом в під'їзді! Власне бомбосховище прямо в під'їзді! Є газ, не тільки елекрика! Воду і опалення не виключають! Стелі 4 м! І всього 6 квартир в підїзді, безпека і усі сусіди знайомі! Київ, Дарницька площа, навпроти кінотеатр "Дніпро" (проспект Каденюка, у дворі). Пропонували нам її продати за 71-75.000, а Ви кажете, ціна 1к квартири. Де правда, я вже не розумію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41927
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 16:09

Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… такий сум…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 гру, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11622
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 16:12

  akurt написав:Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… сумно…

усі хочуть бабла ,
никому не верьте , мне можна(с)
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12654126551265612657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17398807
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6836400
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 85839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.