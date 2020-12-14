|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:51
Пофесор про нерухомість
Комент:
Я не розумію тоді, чому ми вже 3 місяці не можемо продати 3-к "сталінку" 84 м2 із свіжим ремонтом і меблями з власним бомбосховищем і 2ма балконами за 84.000 (по 1.000 за м2)? І агннство мовчить, як риба (шкодую, що зв'язалися з ними, забрали документи в сейф і якщо ми хочемо забрати їх назад, то мусимо сплатити пеню 4.000 дол)? Купували "убиту" під ремонт за 95.000, ще 15.000 вклали в ремонт, і не можемо продати за 84.000! З ремонтом в під'їзді! Власне бомбосховище прямо в під'їзді! Є газ, не тільки елекрика! Воду і опалення не виключають! Стелі 4 м! І всього 6 квартир в підїзді, безпека і усі сусіди знайомі! Київ, Дарницька площа, навпроти кінотеатр "Дніпро" (проспект Каденюка, у дворі). Пропонували нам її продати за 71-75.000, а Ви кажете, ціна 1к квартири. Де правда, я вже не розумію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41927
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:09
Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… такий сум…
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 28 гру, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11622
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4100 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:12
akurt написав:
Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… сумно…
усі хочуть бабла ,
никому не верьте , мне можна(с)
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4232
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17398807
|
|
|1380
|6836400
|
|
|3
|85839
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|