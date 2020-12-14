|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:51
Пофесор про нерухомість
Комент:
Я не розумію тоді, чому ми вже 3 місяці не можемо продати 3-к "сталінку" 84 м2 із свіжим ремонтом і меблями з власним бомбосховищем і 2ма балконами за 84.000 (по 1.000 за м2)? І агннство мовчить, як риба (шкодую, що зв'язалися з ними, забрали документи в сейф і якщо ми хочемо забрати їх назад, то мусимо сплатити пеню 4.000 дол)? Купували "убиту" під ремонт за 95.000, ще 15.000 вклали в ремонт, і не можемо продати за 84.000! З ремонтом в під'їзді! Власне бомбосховище прямо в під'їзді! Є газ, не тільки елекрика! Воду і опалення не виключають! Стелі 4 м! І всього 6 квартир в підїзді, безпека і усі сусіди знайомі! Київ, Дарницька площа, навпроти кінотеатр "Дніпро" (проспект Каденюка, у дворі). Пропонували нам її продати за 71-75.000, а Ви кажете, ціна 1к квартири. Де правда, я вже не розумію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41929
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:09
Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… такий сум…
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 28 гру, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11623
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4100 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:12
akurt написав:
Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… сумно…
усі хочуть бабла ,
никому не верьте , мне можна(с)
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4235
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 гру, 2025 18:08
akurt написав:
Пана професора - дуже цікава людина з реально великими досягненнями - останнім часом почало якось «заносити» не в той степ.
Я раніше слухав його із цікавістю - а зараз в його речах така безвихідь… такий сум…
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41929
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 19:31
Все він цікаво розказує, але чиста теорія.
На практиці, якщо взяти наведені цифри, то орендар має чистими близько 7,5% річних по улюбленій українцями валюті - і це не гривня.
При цьому:
- ніде в світі орендодавцю такі відсотки не насняться;
- ніде в світі такого немає, щоби орендодавці зовсім не платити податків.
Тому чиста теорія.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11623
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4100 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Нед 28 гру, 2025 19:59
akurt написав:
Все він цікаво розказує, але чиста теорія.
На практиці, якщо взяти наведені цифри, то орендар має чистими близько 7,5% річних по улюбленій українцями валюті - і це не гривня.
При цьому:
- ніде в світі орендодавцю такі відсотки не насняться;
- ніде в світі такого немає, щоби орендодавці зовсім не платити податків.
Тому чиста теорія.
он рассказывает что за 15к сделал КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт в "убитой" 82метровой сталинке)
единственная его реальная цель это контент)
а олени типа мухи смотрите и набрасывайте ссылки на это недоразумение)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14244
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:11
Прохожий написав:
он рассказывает что за 15к сделал КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт в "убитой" 82метровой сталинке)
единственная его реальная цель это контент)
а олени типа мухи смотрите и набрасывайте ссылки на это недоразумение)))
Самый низ-40 тык на такие вводные. И то, если есть ручные исполнители.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1087
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:44
Флайман за 150 дол зробив би такий ремонт. Синя ізолєнта вже є, не треба витрачатись
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17437
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:53
И без профессора напишу причины роста:
1. Закрытые границы с внутренней миграцией. Украинцы просто вынуждены перемещаться внутри страны как тараканы в банке.
2. Запрет платежей за границу
3. Вливание холявы в виде помощи других стран - их налогоплательщиков.
Всё.
Уберите это и вы увидите реальные цены
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5861
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17399188
|
|
|1380
|6836602
|
|
|3
|85862
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|