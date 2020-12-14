Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Друзі, якщо вигляд з вікна частково на глухий торець будинку, але не повністю в глуху стіну, такі квартири являються неліквідом?
В Україні це елітка...захист від Шахедів. Високий поверх? Ти гарно подумав?
Погано подумав. Але мій принцип це воронка з дном діаметру локаціі. Я беру дешеве гівно, роблю красиво і воно швидко продається, бо дешевше. Все як ви вчили. Роби погано і дешево))
Згоден. Київ не Спліт. За краєвид на етапі продажу з ремонтом не заплатять. На етапі інвестування в котлован чомусь платили (до війни так було) Це саме унікальна київська специфіка. Ніде так не цінять інста ремонти як на постсовку.
Комент: Я не розумію тоді, чому ми вже 3 місяці не можемо продати 3-к "сталінку" 84 м2 із свіжим ремонтом і меблями з власним бомбосховищем і 2ма балконами за 84.000 (по 1.000 за м2)? І агннство мовчить, як риба (шкодую, що зв'язалися з ними, забрали документи в сейф і якщо ми хочемо забрати їх назад, то мусимо сплатити пеню 4.000 дол)? Купували "убиту" під ремонт за 95.000, ще 15.000 вклали в ремонт, і не можемо продати за 84.000! З ремонтом в під'їзді! Власне бомбосховище прямо в під'їзді! Є газ, не тільки елекрика! Воду і опалення не виключають! Стелі 4 м! І всього 6 квартир в підїзді, безпека і усі сусіди знайомі! Київ, Дарницька площа, навпроти кінотеатр "Дніпро" (проспект Каденюка, у дворі). Пропонували нам її продати за 71-75.000, а Ви кажете, ціна 1к квартири. Де правда, я вже не розумію
Телка яка "В житті собачої будки не побудувала" (с) пустила якусь хню, а дорослі дядьки це обговорюють. За моїми даними номінальні доходи людей в ЕС виросли в 2,5 рази, а в вимірі купівельної спроможності впали. Чому так? Ні що так не відволікає увагу людей від фінансових злочинів, як КОВІД та війна. Європейські рили кажуть про ріст нерухомості на 7% на рік, іноді це перекриває інфляцію в еврозоні.
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями. конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна. что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?
зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран
Спасибо. Я всегда пренебрегал видом из окна, потому что в него смотрят дважды: при покупке и продаже.
З таким підходом легко втрапити у халепу: Під час продажу своєї колись придбаної "квіточки" Зіркий Сокол побачив, що вікна із запаморочливим краєвидом у квартирі намальовано.
Бетон написав:И без профессора напишу причины роста: 1. Закрытые границы с внутренней миграцией. Украинцы просто вынуждены перемещаться внутри страны как тараканы в банке. 2. Запрет платежей за границу 3. Вливание холявы в виде помощи других стран - их налогоплательщиков.
Очуметь, бывают же такие люди. Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать? Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел. Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.
буду спорить , я когда увидел ЭТО я о,ел , инстаграмные девушки давали бы не задумываясь ,за посмотреть , не жить. Вид из окон это многое