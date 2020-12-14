Додано: Пон 29 гру, 2025 19:33

smdtranz написав: Бетон



вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.

конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.

что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.



я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.





Очуметь, бывают же такие люди.Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.