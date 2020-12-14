|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:14
Damien написав:
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.
В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%
-
UA
-
-
- Повідомлень: 10012
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 2374 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:23
UA написав: Damien написав:
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.
В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%
А як же Хорватія ?
Вже не цікаво тобі ?
"что-то пошло не так ?"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12982
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:28
pesikot написав:
А як же Хорватія ?
Вже не цікаво тобі ?
"что-то пошло не так ?"
Я бідний серед багатих.
Тут діти судді апеляційного суду, прокурорські...
Українська діаспора
-
UA
-
-
- Повідомлень: 10012
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 2374 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:24
UA написав: Damien написав:
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.
В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:26
Бетон написав:
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 10012
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 2374 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:39
UA написав: Бетон написав:
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
15 к
И вариантов нет особо
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17402733
|
|
|1380
|6837847
|
|
|3
|86040
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|